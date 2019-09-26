2019-09-26T16:58:19+03:00
Пресс-релизы

Новейшая методика лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE – восстановление зрения за 25 секунд

На следующий день Вы можете возвращаться к своей обычной жизни – наносить косметику, посещать тренажёрный зал или бассейн, работать за компьютером и т.д.
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Вершиной технологий на сегодняшний день является уникальный фемтосекундный лазер VisuMax.Вершиной технологий на сегодняшний день является уникальный фемтосекундный лазер VisuMax.
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Лазеры уже давно вошли в различные области медицины, но такого широкого применения как в офтальмологии, пожалуй, нет нигде. С их помощью удаляют новообразования на веках, укрепляют сетчатку, создают пути оттока внутриглазной жидкости при глаукоме и, конечно же – убирают близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

О том, какие преимущества дают современные технологии лазерной коррекции зрения рассказала Татьяна Шилова - профессор, доктор медицинских наук, руководитель российского филиала европейских офтальмологических центров «SMILE EYES:)»

Если говорить о применении лазеров в офтальмологии, то вершиной технологий на сегодняшний день является уникальный фемтосекундный лазер VisuMax, который установлен в нашей клинике и проводимая с его помощью лазерная коррекция зрения по технологии ReLEx SMILE (СМАЙЛ). Особенность метода заключается в том, что этот лазер работает внутри роговицы, не повреждая её поверхность. Не требуется ни выжигание большой площади роговой оболочки, как это было у самого первого метода – ФРК, ни формирование «крышечки», как это делается у операций по методу LASIK. Лазер при СМАЙЛ работает всего 25 секунд, после чего хирург извлекает сформированный кусочек ткани через микроразрез всего в 2 мм. Это в 10 раз меньше, чем при ранее популярном LASIK. Чтобы было понятнее преимущество технологии – это как сравнить удаление желчного пузыря при холецистите – когда на смену большим разрезам пришла лапароскопическая техника через проколы.

На сегодняшний день ReLEx SMILE – самая комфортная и щадящая для пациента технология лазерной коррекции.

На сегодняшний день ReLEx SMILE – самая комфортная и щадящая для пациента технология лазерной коррекции.

На сегодняшний день ReLEx SMILE – самая комфортная и щадящая для пациента технология лазерной коррекции. Лазерное воздействие длится всего 25 секунд, а общее время нахождения в операционной около 10 минут. Это совершенно безболезненная процедура, восстановление после которой занимает всего 1 день. Что это означает? На следующий день Вы можете возвращаться к своей обычной жизни – наносить косметику, посещать тренажёрный зал или бассейн, работать за компьютером и т.д. К слову сказать реабилитация после метода ФРК (это первое поколение лазерной коррекции зрения) может занимать до месяца, а при LASIK (2-ое поколение) сформированная «крышечка» никогда не прирастает и при травме может «оторваться». У СМАЙЛ нет таких недостатков. и это делает его наиболее востребованным методом лазерной коррекции зрения у наших пациентов, которые ведут активный образ жизни и выбирают для себя только лучшее.

Лазерное воздействие во время коррекции зрения длится всего 25 секунд, а общее время нахождения в операционной около 10 минут.

Лазерное воздействие во время коррекции зрения длится всего 25 секунд, а общее время нахождения в операционной около 10 минут.

«Технология СМАЙЛ не только комфортна для пациента, но существенно расширяет возможности современной офтальмологии. Её появление позволяет избавиться от очков или контактных линз пациентам, которым ранее отказывали в коррекции - с тонкой роговицей или синдромом сухого глаза, что было не доступно ранее» - рассказала доктор Татьяна Шилова.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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