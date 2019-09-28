2019-09-28T13:32:19+03:00
Происшествия

«Как в боевиках 90-х»: В Москве грабители блокировали на светофоре машину «инкассатора» и пытались отбить сумку с деньгами

Не растерявшийся мужчина протаранил «Мазду» преступников и сумел сбежать
Семен ЕЛЕНИН
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В Москве ищут участников разбойного нападения на машину инкассаторов.В Москве ищут участников разбойного нападения на машину инкассаторов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве ищут участников разбойного нападения, которое произошло средь бела дня на востоке города.

- Это было как в боевиках 90-х! - делились впечатлениями очевидцы.

Утром 25 сентября десятки людей стали свидетелями стремительной атаки «Нивы», остановившейся на перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Из стоявшей перед «Нивой» «Мазды» лихо выскочили двое крепких мужчин в масках. В руках у одного был огнетушитель. Несколькими мощными ударами он раскрошил задние и передние стекла по правому борту. Второй кинулся к водителю и несколько раз ударил его кулаком в голову, пытаясь вырубить. Получилось по касательной.

Однако водитель не растерялся, газанул. Протаранил иномарку, сдал назад. Вильнув вправо, он наехал на тротуар и помчался от грабителей по улице. Очевидцы говорят, что в результате такого маневра пострадал как минимум один бандит - водитель «Нивы» наехал ему на ногу. Участники неудачного нападения заскочили в свою «Мазду» и поехали в другую сторону.

- Это произошло около 10:30, а в 13:00 сотрудники полиции обнаружили участвовавший в нападении автомобиль «Мазда 6» на Верхней Первомайской улице, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Получается, машину преступники оставили буквально в паре кварталов от места преступления.

Водитель «Нивы» оказался инженером-техником платежной системы «Киви». В то утро начальство попросило поработать его «инкассатором» - отвезти из офиса в банк деньги. В сумке в момент нападения находились 1 миллион 100 тысяч рублей наличными.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в полиции. - Ведется поиск преступников.

Параллельно ищут и потенциальных наводчиков. Очевидно, что грабители точно знали, что инженер будет везти крупную сумму денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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