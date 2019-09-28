2019-09-28T21:05:27+03:00
Наука

Новолуние 28 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Ночью 28 сентября 2019 наступит новый лунный месяц. В это время можно загадывать желания и начинать новую жизнь. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию этого астрономического явления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Луна исполнит желания тех, кто загадает их в нужный моментЛуна исполнит желания тех, кто загадает их в нужный моментФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ночью в субботу 28 сентября 2019 года в свои права вступит новый лунный месяц. Говорят, что, если загадать желание в этот момент, то оно обязательно сбудется, и можно будет изменить свою жизнь.

Существует лишь одно обязательное условие - заветная просьба должна быть озвучена точно в момент наступления новолуния. В разных уголках России это время различается. Например, москвичи и жители Санкт-Петербурга смогут увидеть явление ровно в 21:26 28 сентября, а во Владивостоке новый лунный месяц начнет отсчет рано утром - 04:26 29 сентября 2019.

Начало видеотрансляции запланировано на 20:30 мск.

Новолуние. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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