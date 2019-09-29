Кто будет следующим тренером московского "Спартака"

Олег Кононов работал в московском "Спартаке" с ноября 2018 года. За это время он не смог добиться высоких результатов. Итог его работы - проигрыш в четвертьфинале Кубка России, пятое место в чемпионате и два вылета из Лиги Европы - сначала с группового этапа в декабре 2018, а потом в августе 2019 года в решающем отборочном раунде. Что будет дальше с "народной командой"? Это - главный вопрос, который беспокоит всех. Кто был бы идеальным кандидатом на пост главного тренера "Спартака"? "КП" разбирает различных кандидатов на этот почетный пост.

Валерий Карпин

Карпин - идеальный вариант для "Спартака", но он не уйдет из "Ростова".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этот специалист уже пробовался в должности наставника "Спартака". Однако обрел себя он совсем недавно в Ростове-на-Дону. Год назад Карпин, когда только строил команду, отказался переходить из "Ростова" в столичный клуб. И сейчас его донская команда рубится за первые места в Премьер-Лиге, а "Спартак" - идет девятым после 11 туров чемпионата России. Карпина будет сложно заинтересовать работой в "Спартаке", и он, скорее всего, останется в Ростове-на-Дону. Там ему - больше доверия, а команда показывает невероятно крутой футбол в сезоне.

Дмитрий Парфенов

Дмитрий Парфенов привел "Тосно" к побеед в Кубке России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший футболист "Спартака" прославился на тренерском поприще, приведя к победе в Кубке России скромный клуб "Тосно" из Ленинградской области. Команда потом из-за финансовых проблем прекратила существование, а Парфенов переехал в Екатеринбург. Его "Урал" в нынешнем сезоне с не самым сильным подбором исполнителей показывает неплохую игру. Переход Парфенова в "Спартак" - вызов для тренера, который еще не работал на таком уровне.

Владимир Федотов

Владимир Федотов отлично работает в "Оренбурге".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имя этого тренера уже давно мелькает в списке "кандидатов на повышение". Федотов второй сезон подряд ставит палки в колеса "Спартаку". В 30 туре прошлого сезона уральцы лишили "красно-белых" прямого выхода в Лигу Европы, в 11 туре этого - трех очков и главного тренера. "Оренбург" Федотова все хвалят за отлично поставленную игру при таком же, как "Урал", скромном наборе футболистов. За счет верной тактики под соперника оренбуржцы могут показывать удивительные результаты. В "Спартаке" Федотов смотрелся бы неплохо, однако его очень ценят в Оренбурге и просто так не отдадут.

Андрей Тихонов

Андрей Тихонов - работал много в Самаре и Красноярске.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легенда московского "Спартака" весной 2011 года начал тренерскую карьеру в родном клубе. Но потом пробовал силы во многих клубах. Он был одним из тренеров в "Краснодаре", под его началом в Первой лиге красноярский "Енисей" совершил прорыв, поднявшись в стыковые матчи за выход в Премьер-Лигу. А в Самаре о Тихонове - немало добрых воспоминаний, ведь именно Андрей Валерьевич вернул "Крылья Советов" в Премьер-Лигу. В "Спартаке" он был бы неплохим вариантом на должность тренера. Болельщики будут за него горой, а сам он - с октября прошлого года - без работы.

Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти уже работал в России и сейчас без работы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После пяти лет в питерском "Зените" имя этого специалиста хорошо известно в России. С весны 2014 года Спаллетти находился в Италии, где успел потренировать "Рому" и "Интер". Он успел привести за это время римский клуб к званию вице-чемпионов Италии и был уволен за 4-е место миланского "Интера" по итогам прошлого сезона. Без Спаллетти у команды дела пошли в гору - сейчас выглядят круче "Ювентуса" в первенстве Италии. У "Спартака" уже был опыт работы с итальянскими специалистами. А Лучано уже несколько месяцев без работы.

Вадим Евсеев

Вадим Евсеев работал много где, но известен по матчам за "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор легендарной фразы после победной игры с Уэльсом вырос в неплохого тренера. И в этом сезоне "Уфа" Вадима Валентиновича отметилась победами над "Спартаком", лидерами сезона "Зенитом" и "Ростовом". Так что результаты "Уфы" этого сезона показывают - он может строить клуб, который покажет интересные результаты. С таким же бэкграундом год назад в "Спартак" брали Олега Кононова - его "Арсенал" показывал отличный футбол.

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо без работы и уже в России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый необычный вариант, который возник в последние дни. Гаттузо приехал в Россию погостить на футбол. 28 сентября его видели на игре российского чемпионата "Локомотив" - "Зенит", спустя сутки - уже на югах на поединке "Краснодар" - "Арсенал". Болельщики шутят, мол, теперь Гаттузо может спокойно неделю ждать "Спартак" в Краснодаре. Потому что в следующем туре "красно-белые" едут именно в этот город играть свой следующий матч.