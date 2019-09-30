Семь приемов против взлома: Как противостоять финансовым мошенникам

«Здравствуйте, я из службы финансового мониторинга…» Такой звонок, наверное, получали все россияне. Причем некоторым звонят несколько раз в день. Суть обмана - мошенники пытаются напугать ничего не подозревающих граждан, а потом выманить у них данные их банковской карты. Это называется социальная инженерия. Чаще всего на эту уловку ведутся пожилые люди. О том, как происходит обман и с помощью чего можно противостоять нажиму жуликов, мы поговорили с Вячеславом Касимовым, директором департамента информационной безопасности Московского кредитного банка.

Совет № 1

Просто перезвоните

- Как определить, что звонят именно мошенники, а не реальный банк?

- Самое простое противоядие - обратный звонок. Скажите, что сейчас не можете говорить, и перезвоните через пару минут в банк сами - по тому номеру телефона, который указан на сайте или карте. Это действие полностью убивает такой вид мошенничества. Если есть какие-то проблемы, связанные с безопасностью, работник кол-центра переадресует звонок на профильных специалистов, которые обязательно помогут. Либо подтвердят, что ничего плохого с вами не происходит.

Совет № 2

Пользуйтесь антивирусом и обновляйте устройства

- Есть ли универсальный способ защиты своих денег на банковской карте?

- Скорее действует комплекс методов. Как психологические, так и технические. Первое - никогда не ленитесь обновлять свои устройства. Второе - не устанавливайте приложения из неизвестных источников. Третье - если ваш компьютер под управлением операционной системы Windows, ставьте на него антивирус и тоже не забывайте обновлять.

Совет № 3

Не верьте звонящему на слово

- Что сейчас новенького на рынке финансовых мошенничеств?

- Из последнего - мошенники устанавливают на телефон жертв программное обеспечение для удаленного управления смартфоном. Сценарий тот же самый. Звонок якобы из технической поддержки банка. С предложением поставить новое приложение. Общий смысл: давайте мы сейчас вам какое-то благо предоставим, вы только эту несложную процедуру выполните, и будет все хорошо. Но глобально суть не меняется, самое важное - не верить звонящему на слово.

Вячеслав Касимов , директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Надо ли заворачивать карту в фольгу?

- Когда появились банковские карты с бесконтактной оплатой, сразу же появились опасения, что теперь мошенники будут ходить в метро с переносными терминалами для оплаты и прижиматься ко всем сумкам пассажиров. Один из советов, как себя обезопасить, - это заворачивать карту в фольгу, которая будет экранировать сигнал. Это действительно работает?

- Наверное, да. Но заворачивать в фольгу карту или даже голову точно не стоит. Что касается метро - достаточно положить рядом с банковским пластиком картонный талончик с билетом или карту «Тройка». У них стоит встроенная антенна, которая целиком и полностью экранирует банковскую карту. Мы выясняли. Но, честно говоря, я даже не знаю случаев, когда воровали деньги, бродя по вагонам метро или в автобусе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Как обезопасить себя от посягательств преступников

- Подключите СМС-оповещение. В этом случае все данные об операциях будут приходить на мобильный телефон. Стоит услуга недорого - 40 - 60 рублей в месяц. Но помните, что коды из СМС никому по телефону называть нельзя. Реальные сотрудники банков не имеют права их спрашивать.

- Настройте черный список в телефоне. Можно сделать так, чтобы он принимал звонки только из телефонной книги. Туда можно добавить всех родственников, друзей и телефоны социальных служб. Для остальных номеров телефон всегда будет недоступен.

- Не подписывайте никаких финансовых документов, не посовещавшись с кем-то из доверенных людей. Да и сами внимательно читайте любые договоры. Это обезопасит от многих видов мошенничества.