Как я работала воспитателем в детском саду

Аринке, дочке, не было еще и двух лет, когда я из благополучной замужней дамы превратилась в разведенку с прицепом, нужно было срочно искать работу. Но сперва пристроить мелкую в садик. Путевку надо было ждать еще полтора года, но я решила: пойду и просто попрошу заведующую по человечески, по женски, а вдруг проймет...

– Возьмем, – неожиданно ответила приятная женщина в теле – заведующая одним из детских садов в Перми. – Но только вместе с вами. У вас какое образование?

– Филологическое, – я все еще не верила, что дочку примут.

– Тогда будете воспитателем 7 разряда. (Это самый низкий, как я потом узнала).

Туберкулезный монстр

Следующие три недели я проходила медосмотр. Что мне только не проверили и куда только не заглянули, чтобы в конце концов выдать медицинскую книжку. Без нее к детям нельзя, она гарантирует, что я не болею ничем заразным и не контактирую с тем, кто болен. Правда для тех, кто работает с детьми, это простое правило оказалось не обязательным. Например, Тамара Васильевна, нянечка из моей группы, в тихий час бегала домой, чтобы покормить сына – он недавно освободился из тюрьмы, и не мог сам себе готовить из-за тяжелой формы туберкулеза.

Тамара Васильевна вообще женщина суровая, ее лицо от подбородка до уха надвое разделяет глубокий шрам. По всему видно, что первые 50 лет ее жизни выдались ну очень нелегкими, наверное именно поэтому на детишек она исключительно орет.

– Опять напрудила, мокрощелка, – трясет она сонную Сонечку после каждого тихого часа.

У девочки недержание, и я уверена, что виной тому — Тамары Васильевны крики. Суровую нянечку с самого первого дня побаивалась даже я. Был в группе мальчик с серьезным косоглазием, он не мог даже нормально ходить – врезался в стулья. Почему-то родители не хотели отдавать его в специальный садик, а в нашем, обычном, на нем «отрывались» не только дети – нянечка прозвала его Гарри Поттером из-за очков, а в какой-то момент, когда он расплескал по пути в рот очередную ложку борща, она в качестве наказания отняла у него стул.

– Раз не можешь нормально, будешь есть стоя!

Тут уж мне пришлось перебороть собственный страх перед монстрической нянечкой и вступиться за парня. Правда после такого доедать свой обед мальчишка не захотел. О суровом норове младшего педагога в «Оляпке» знали все, но с работы ее не гнали, и даже закрывали глаза на опасную болезнь ее сына – жалели. Тамара Васильевна между тем пользовалась этой жалостью как могла – бегала покурить через каждые полчаса, могла в обед выпить «чекушку».

«Молча строимся по парам»

В списке моей группы было 25 детей, но все разом никогда не приходят, обычно их 15-18. Собрать такую ораву на прогулку — целая история, ведь самостоятельно умеют одеваться три — четыре человека. В основном дети уверены, что их должны одевать взрослые, они просто не понимают, что это можно и нужно делать самостоятельно, наверное многие мамы не тратят свои силы и нервы на обучение, а просто по-быстрому одевают и раздевают детей. Иногда доходит до смешного — шестилетка садится на лавочку и подставляет нянечке ноги — мол, натягивайте мне колготки.

По правилам детского сада ребята должны выходить из группы на прогулку строем и непременно парами. Обычно я расставляла детей по парам и шла впереди строя с корзиной лопат и мячей. Но мои воспитанники почему-то не считали, что идти строем классно и мой «парад» постоянно расстраивался. Я в этом большой беды не видела, пока однажды меня не вызвали на ковер.

– Анна Михайловна, вы должны лучше следить за дисциплиной, нельзя, чтобы они шумели в коридоре.

Кому, интересно, мешают шумные дети в детском саду? Я как ни старалась, не смогла найти ответа, наверное, поэтому мне не удалось заставить четырехлеток ходить тихим строем. За это, кстати, меня даже однажды оштрафовали на 10% от премии. Думаю, что этот штраф был незаконным, но я не стала ничего доказывать — при моем окладе в 2 678 рублей сумма наказания оказалась просто смешной.

Вообще в садике у детей очень много запретов. Например, моя сменщица не разрешала девочкам брать кукол до тех пор, пока все остальные ребята не закончат ужин. Во время тихого часа запрещено все, даже книги. Если ребенок не хочет или не может уснуть, он должен лежать с закрытыми глазами.

Тихий час не для всех

Первое время я так уставала, что в тихий час дожидалась, пока дети заснут и ложилась на свободную кровать. Правда через пару недель выяснилось, что этого делать нельзя. Во первых потому, что у каждого ребенка своя кровать, и пока его в группе нет, ее не перестилают.

Во вторых оказалось, что в тихий час у воспитателя куча дел: нужно помыть игрушки, подклеить книжки или рассовать детали конструкторов по своим коробкам. А еще каждый месяц нужно писать план воспитательной работы. Например Милана не умеет считать до десяти, натягивать колготки и различать цвета — в план себе записываешь — научить Милану все это делать. А через месяц может прийти старший воспитатель и проверить, как девочка одевается. Если она так и не научилась натягивать колготки — тебе минус. Много минусов набирать нельзя - могут лишить премии, правда, меня ни разу не лишали.

После тихого часа ко мне выстраивалась очередь из девчонок.

– Анна Михайловна, а заплетите косичку.

За полгода работы в садике я стала мастером плетения корзиночек на головах — почему то именно эта прическа нравилась моим воспитанницам. Потом Аринке дали место в садике, и я уволилась, но я до сих пор с благодарностью вспоминаю ту заведующую и своих воспитанников.