«Стрессы неизбежны!»: диетолог предостерег Киркорова от опасной диеты

- Худеешь в нескольких случаях: либо сидишь на таблетках - этот период я прошел давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости. Еще люди худеют под руководством диетологов. Но правильное питание - это невкусная еда, а я гурман и не готов потерять одну из радостей жизни, - объяснял в интервью «КП» Филипп Киркоров.

Еще на минувшей «Новой волне» в Сочи поклонники Филиппа Киркорова заметили, как постройнел артист.

— Живу, руководствуясь принципом Майи Плисецкой: «Не жрать!» — признался «акулам пера» артист.

Однако чуть позже признался, что практикует интервальное 16-часовое голодание.

fkirkorov ПРИВЕТ, АНДРЕЙ @malakhov007

Артист ест практически все. Но в определенное время. Правда воздерживается от любимой газировки.

Филипп объяснил: нужно принимать пищу 8 часов в сутки и дальше 16 часов ничего не есть.

То есть вы в течение 8 часов можете употреблять сладости, что-то жирное, соленое. В общем, любую вашу любимую пищу.

А потом — пауза. То есть кроме воды и травяных чаев нельзя ничего кушать. Даже если хочется.

Такая диета называется интервальной. Это означает, что нужно соблюдать интервал в приеме пищи. В результате Филипп сбросил к осени 30 кило.

Однако, у данной диеты имеются противопоказания: заболевания ЖКТ и почек, проблемы с пищеварением, беременность и период лактации, детский и подростковый возраст, сахарный диабет и другие хронические заболевания.

— Такой подход имеет место только при условии учета всех противопоказаний, а это значит, что всем не подходит такой принцип на каждодневной основе, — комментирует диету короля сцены звездный диетолог Надя Шарк. — Попробовать несколько дней такое питание можно и посмотреть своё самочувствие, как реагирует организм. Если стало больше энергии, лёгкость в теле, значит вам данный принцип поможет подойти.

nadia_shark Чистым жиром ушло 14 пачек масла за месяц!

Плюс такого подхода: человек вечером не переедает (а переедание именно вечером распространено достаточно часто), что способствует естественному очищению организма (именно ночью идёт процесс очищения) — для организма это очень хорошо.

Если следовать тому, что «можно есть все», теряется сам подход к пище как к питанию всего организма (как пример, если не будет белка в рационе, то будут страдать мышцы, не будет клетчатки — не будет правильных жиров — будет не хватать сил на умственный труд и понизится стрессоустойчивость). Поэтому важно, чтобы все полезные микроэлементы присутствовали в рационе ежедневно: белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода, витамины и минералы, а не просто «пустые калории». Как правило, это весь фастфуд и промышленные сладости.

И важно не забывать о качестве продуктов — оно всегда должно быть высокое.