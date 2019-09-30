2019-09-30T16:44:11+03:00
В мире

В ПАСЕ решили провести дебаты по московским протестным акциям

Правда, никаких резолюций принято не будет
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В России уже оценили грядущее обсуждение как грубейшее нарушение той самой демократии и вмешательство во внутренние дела страныВ России уже оценили грядущее обсуждение как грубейшее нарушение той самой демократии и вмешательство во внутренние дела страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Политическая группа «Альянс либералов и демократов за Европу» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с инициативой провести дебаты об акциях протеста в Москве в период выборной кампании в Мосгордуму летом этого года. Предложение было поддержано 77 членами Ассамблеи против 33 депутатов. Дебаты пройдут уже в этот четверг 3 октября в 16-30 по Москве.

Характер будущих дебатов можно предположить уже из того, как звучит тема: «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Московский городской совет». Можно констатировать изначальный обвинительный уклон и ставшие уже обычным двуличие и лицемерие этой европейской парламентской структуры. Поскольку ставшие уже притчей во языцех протесты «желтых жилетов» во Франции и жестокое подавление их акций не озаботило поборников европейской демократии ни разу.

В России уже оценили грядущее обсуждение как грубейшее нарушение той самой демократии и вмешательство во внутренние дела страны. На что у ПАСЕ нет ни полномочий, ни компетенции. Об этом заявил, в частности, член российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Это абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ. Равно как и любые политические процессы, которые могут протекать в этих странах. Это откровенное политическое хамство и грубейшее вмешательство в наши дела, - выразил свое возмущение член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов и выдал ответное предложение. - Давайте обсудим положение русскоязычных граждан в странах Балтии? Есть о чем поговорить.

Особой изюминкой на этом «пироге» выглядит то обстоятельство, что по итогам дискуссии не планируется принятие никакой резолюции. Если учесть, что резолюции ПАСЕ и так не носят обязательного для исполнения характера, то становится ясно, что вся эта новая движуха затеяна исключительно для того, чтобы облить Россию очередным ушатом грязи.

Впрочем, Россия, принявшая решение о возвращении в ПАСЕ и выплатившая взносы за период своего вынужденного неучастия в работе этой структуры, вряд ли могла рассчитывать на иное отношение. В Москве перед возвращением звучали слова о том, что Россия является не столь уж и заинтересованной в присутствии в ПАСЕ. Но, наверное, следует признать, что не столь уж необходимая сама по себе для нашей страны ПАСЕ может и должна быть использована для противопоставления дезинформационной кампании по дискредитации РФ. А здесь многое будет зависеть от каждого из 18 парламентариев - членов российской делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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