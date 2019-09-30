2019-09-30T18:36:02+03:00
Общество

Новые автобусные остановки в Москве: Бесплатный Wi-Fi, видеокамеры и онлайн-расписание маршрутов

Пассажиры могут не только укрыться от непогоды, но и «побродить» по интернету
Светлана ВОЛКОВА
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На каждой остановке есть бесплатный Wi-Fi, USB-порт для зарядки гаджетов, видеокамерыНа каждой остановке есть бесплатный Wi-Fi, USB-порт для зарядки гаджетов, видеокамерыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во многих районах столицы вместо старых автобусных остановок появляются современные павильоны. Большинство из них меняют службы Мосгортранса. А остальные ставят коммунальные службы во время благоустройства улиц. Замену во многих районах планируют завершить до конца этого года. Там, где еще стоят устаревшие остановки, их будут обновлять постепенно в ближайшие годы.

- Вместе с заменой фонарей, скамеек и тротуаров проводится и установка комфортных павильонов ожидания, - рассказали в Департаменте капитального ремонта Москвы. - В них пассажиры смогут укрыться от дождя, ветра и снега или отдохнуть в ожидании автобуса. Крыша у таких павильонов стала больше примерно на 30 процентов.

На каждой остановке есть бесплатный Wi-Fi, USB-порт для зарядки гаджетов, видеокамеры. Часть павильонов оснастят онлайн-расписанием маршрутов на специальном сенсорном экране. Рядом на электронном табло можно посмотреть ориентировочное время прибытия автобусов и троллейбусов. На некоторых остановках работают автоматы по продаже билетов, как обычных, разовых, так и для пополнения счета карты «Тройка» и льготных социальных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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