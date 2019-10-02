Сталин дал Левитану путевку в жизнь, а Гитлер направил в Москву диверсантов, чтобы его уничтожить

«Говорит Москва. Работают все радиостании Советского Союза…» С этих слов начинались все самые важные сообщения, который на протяжении десятилетий узнавала страна. Произносил их Юрий Левитан, один из немногих людей, добившихся подлинного величия в скромной, казалось бы, профессии диктора.

1. Левитан родился в городе Владимире, в семье еврейского портного. В школе он учился очень плохо и потом вспоминал: «Когда нужно было позвать мальчишку или девчонку с одного берега Клязьмы на другой, ко мне обращались: «Ну давай, Юра, крикни!» Вот и все были мои таланты».

2. Левитан приехал в Москву в 17 лет, мечтая поступить в киноинститут. Не приняли. И вскоре они с другом случайно наткнулись на объявление о конкурсе на должность диктора. «Если было бы объявление о конкурсе верхолазов, мы бы тоже пошли» - вспоминал потом Левитан.

3. Главной проблемой Левитана поначалу было страшное «оканье». Ему поставили условие - избавиться от этого выговора. Чтобы справиться побыстрее, он исправлял тексты, которые зачитывал: все «о» на бумаге карандашом заменял на «а». «Гаварит Масква». Справиться удалось за считанные месяцы.

4. Настоящую путевку в жизнь Левитану дал лично Сталин. Январской ночью 1934 года вождь в своем кабинете слушал по радио редакционную статью «Правды» в исполнении Левитана. Голос ему очень понравился, и вождь потребовал, чтобы завтра именно этот диктор прочитал по радио его доклад на XVII съезде ВКПб. Левитану было всего 19 лет, но голос уже звучал торжественно и солидно. (Кстати, с трудом укладывается в голове, что и о начале войны, и о первых военных потерях стране рассказывал человек всего 26 лет от роду). Сам Юрий Борисович, впрочем, считал, что тогда молодость и энергия сослужили ему хорошую службу: сталинский доклад длился 4 часа 45 минут, а читать его надо было на одном дыхании.

5. Еще в самом начале Великой Отечественной Левитана по достоинству оценил и Гитлер. Говорят, фюрер настолько впечатлился звуком его голоса, что приказал немедленно его уничтожить. В Москву была направлена специальная диверсионная группа, которую вовремя перехватили (а к Левитану с тех пор была приставлена охрана). Московскую студию, из которой велись передачи, пытались разбомбить. «Нам говорили, что на карте сбитого немецкого летчика наша радиостанция с достаточной точностью была обведена красным карандашом. Однажды в здание все-таки попала полутонная бомба, но не взорвалась. Хотя тряхнуло очень здорово…» - вспоминал Левитан. В конце концов его в обстановке строжайшей секретности эвакуировали в Свердловск - именно там он в течение многих месяцев и начинал передачи словами «Говорит Москва».

6. Сам Левитан, похоже, ценил свой талант куда меньше, чем вожди и миллионы простых людей: он все время рвался на фронт и удивлялся, что его не пускают. Говорят, когда в начале 60-х они встретились с Юрием Гагариным, оба слегка испугались, что стоят перед таким великим человеком: Гагарин все никак не мог поверить, что лично встретился с тем, чей голос ежедневно слушал по радио, а Левитан был страшно горд познакомиться с первым космонавтом.

12 апреля 1961 г. Диктор Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан во время передачи радиосообщения об успешном завершении полета первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Фото Евгений Кассин, Владимир Савостьянов/ТАСС

7. Трудно поверить, но радиозаписей военного времени с голосом Левитана практически не сохранилось. Все эти «От Советского Информбюро…», которые мы слышим в документальных и художественных фильмах, были зачитаны Левитаном повторно, уже после Победы, «для истории» (ну, или специально для этих фильмов).

8. Война стала для Левитана звездным часом, хотя и после войны он активно и много работал. С войной оказалась связана и его смерть. В августе 1983 года его позвали на торжества в честь 40-летия Курской битвы, он плохо почувствовал себя еще в гостиничном номере Белгорода, но решил, несмотря ни на что, по сорокаградусной жаре отправиться в какую-то деревню на митинг. Если бы он остался в гостинице, врачи, возможно, смогли бы его спасти. А так сердечный приступ, случившийся сразу после выступления, его погубил.