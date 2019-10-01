Мама новорожденного весом 5,4 кг из Балашихи: "Выбрали имя Евсей"
На днях в балашихинским роддоме на свет появился мальчик, вес которого удивил врачей - 5,4 кг. Его сразу же назвали богатырем. Всю беременность 31-летняя женщина чувствовала себя хорошо.
- Из анамнеза мы знали, что это вторая беременность у пациентки. Два года назад она родила здорового малыша весом 4,2 кг. В данную беременность по УЗИ был выявлен крупный плод, но что малыш родится настоящим богатырем, мы, конечно не ожидали. Мальчик родился весом 5,4 кг, ростом 58 см, - рассказал главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.
Как рассказали врачи, вторые роды у женщины протекали без осложнений. И сама женщина никак не ожидала, что родит богатыря. Она сначала даже не поверила, когда ей сказали вес сына.
В роддоме рассказали, что новорожденный мальчик чувствует себя хорошоФото: Личный Архив
- Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого и в мыслях не было. Перед роддомом я стремительно набирала вес, это больше на 8 кг, чем при первой беременности. Я понимала, что ребенок будет крупным, - рассказала "Комсомольской правде" мама Надежда Тимкова.
- Как прошли роды? Не было осложнений?
- При первых родах у меня были повреждены родовые пути и очень болезненные ощущения. А в этот раз все прошло так гладко и быстро, не успела опомниться.
- А как считаете, в кого малыш такой богатырь? - спрашиваю.
- По семье мужа рождались крупные детки.
На днях в балашихинским роддоме на свет появился мальчик, вес которого удивил врачей - 5,4 кгФото: Личный Архив
- А сейчас врачи сделали какие-то ограничения?
- Нет. Кормим хорошо, по требованию.
- Как назвали сына, если не секрет?
- Выбрали имя Евсей.
В роддоме рассказали, что новорожденный мальчик чувствует себя хорошо, мама сразу же кормила его грудью. Несколько дней они были в палате вместе с мамой.
- Мы видели, что они чувствуют себя хорошо и поэтому через 5 дней выписали их домой, - подтвердили в роддоме.
ИСТОЧНИК KP.RU