Мама новорожденного весом 5,4 кг из Балашихи: "Выбрали имя Евсей"

На днях в балашихинским роддоме на свет появился мальчик, вес которого удивил врачей - 5,4 кг. Его сразу же назвали богатырем. Всю беременность 31-летняя женщина чувствовала себя хорошо.

- Из анамнеза мы знали, что это вторая беременность у пациентки. Два года назад она родила здорового малыша весом 4,2 кг. В данную беременность по УЗИ был выявлен крупный плод, но что малыш родится настоящим богатырем, мы, конечно не ожидали. Мальчик родился весом 5,4 кг, ростом 58 см, - рассказал главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Как рассказали врачи, вторые роды у женщины протекали без осложнений. И сама женщина никак не ожидала, что родит богатыря. Она сначала даже не поверила, когда ей сказали вес сына.

В роддоме рассказали, что новорожденный мальчик чувствует себя хорошоФото: Личный Архив

- Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого и в мыслях не было. Перед роддомом я стремительно набирала вес, это больше на 8 кг, чем при первой беременности. Я понимала, что ребенок будет крупным, - рассказала "Комсомольской правде" мама Надежда Тимкова.

- Как прошли роды? Не было осложнений?

- При первых родах у меня были повреждены родовые пути и очень болезненные ощущения. А в этот раз все прошло так гладко и быстро, не успела опомниться.

- А как считаете, в кого малыш такой богатырь? - спрашиваю.

- По семье мужа рождались крупные детки.

На днях в балашихинским роддоме на свет появился мальчик, вес которого удивил врачей - 5,4 кгФото: Личный Архив

- А сейчас врачи сделали какие-то ограничения?

- Нет. Кормим хорошо, по требованию.

- Как назвали сына, если не секрет?

- Выбрали имя Евсей.

В роддоме рассказали, что новорожденный мальчик чувствует себя хорошо, мама сразу же кормила его грудью. Несколько дней они были в палате вместе с мамой.

- Мы видели, что они чувствуют себя хорошо и поэтому через 5 дней выписали их домой, - подтвердили в роддоме.