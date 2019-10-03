«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды

Улыбчивый такой...

… На участке писателя Николая Андреева возятся рабочие, монтируя каркас его нового дома.

- Это уже другие ребята строят, по знакомству нашел, - печалится он. - Знать бы, что он меня так кинет, сразу бы к ним обратился…

Идея строиться пришла к Андрееву несколько лет назад: деревянный 70-летний дом, который он приобрел в тульском городке Чекалин, совсем одряхлел. Скопив необходимую сумму, взялся за поиск того, кто построил бы ему новое каркасное жилье из сип-панелей. И вскоре подобрал несколько компаний из соседней Калуги.

- Сам не пойму, как так получилось, что остановился именно на ООО «Хорс», который возглавляет Максим Тихонов, - гадает он. - Улыбчивый такой, приехал, все посмотрел, дал дельные советы и нормальную цену. Подписали договор и я тут же вручил ему 450 тысяч предоплаты, о чем жалею… Из-за навалившейся волокиты мне даже пришлось на целый месяц позже сдать свою новую книгу «Тайна перевала Дятлова». А тут новые тайны разгадывать пришлось - тайны предпринимателя Тихонова...

Идея строиться пришла к Андрееву несколько лет назад: деревянный 70-летний дом, который он приобрел в тульском городке Чекалин, совсем одряхлел.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Идут месяцы, а стройки нет

Вопросов без ответов с самого начала оказалось немало. Николай Алексеевич показывает договор подряда от 18 апреля этого года, где «подрядчик обязуется выполнить… в оговоренные сроки… в течение 3 дней после получения денежных средств приступить к выполнению работ...» Но Тихонов объявился лишь в конце апреля, объявив, что домокомплект готов. И снова пропал. Дальнейшее поражало все больше: предпринимателю все время что-то мешало приступить к стройке. Потом были допсоглашения, уговоры, но дом оставался лишь в обещаниях Тихонова. Вот уже и май прошел, и июнь…

Договор подряда с ООО «Хорс», который возглавляет Максим Тихонов.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И тут я понял, что Тихонов и не собирался ничем заниматься, а все, что он говорил мне — вранье, - продолжает Андреев. - Я потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, но Тихонов ответил: «Деньги не могу вернуть».

Писатель подал в суд, а 21 сентября еще и написал заявление в полицию.

Таких историй как у писателя Николая Андреева — пруд пруди.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Снова сунулся в интернет и обалдел: мама дорогая, я далеко не один такой! Тихонов, оказывается, давно этим промышляет! - корит себя Андреев. - Что же я раньше-то этого не видел?..

На участке писателя Николая Андреева возятся рабочие, монтируя каркас его нового дома.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Врут. Врут. Врут...»

Почитать претензии граждан, проклинающих тот день, когда они связались с Тихоновым, стоит каждому, кто собирается строить свой дом мечты:

«Врут. Врут. Врут. Обещают и снова врут. На материалах экономят, чтобы положить себе побольше в карман. Ни одного отчета по покупке материалов не было предоставлено...»

«ИП Тихонов должен был построить нам теплый хозблок к середине октябре 2018 г. В августе получил предоплату. Хозблок не построил, деньги не вернул. На суд не явился. Естественно, суд проиграл. Буду взыскивать через ФССП».

У малоярославецкого предпринимателя Владимира Боровика похожая история.

- Приехал, рассказал красиво, цену хорошую сказал, сроки проекта… - рассказывает он. - Согласились, дали предоплату за металлокаркас, 200 тысяч за проект, потом еще 1,1 миллиона. История началась два года назад, всего взял 2,4 миллиона, никаких работ, за полгода вернул 600 тысяч. Объясняет, что его кинули.

А это - Максим Тихонов, предприимчивый домостроитель. Своих клиентов он в основном кормит завтраками. Оговоренных в контракте работ многие от него не дождались.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А может, и впрямь случайно этот строитель вляпался? - спрашиваю у него, но тот мотает головой:

- Нет, это был умысел. Он прямым текстом мне говорил: пока других не кину, денег не отдам. Хотелось бы, чтобы его наказали.

Он достает телефон и звонит Тихонову.

- Максим, что там с деньгами? Не собираешься отдавать долг?

- Собираюсь, собираюсь, - как ни в чем ни бывало отвечает тот. - Соберу — позвоню.

- А когда соберешь?

- Не знаю.

- Когда позвонишь-то?

- Ну, через месяц набери меня.

- Сумму ты знаешь?

– Да, наверное, да...

ЗВОНОК СТРОИТЕЛЮ

«Судебные решения выполняю, со всеми готов расплатиться»

Корреспондент «Комсомолки» тоже дозвонился Максиму Тихонову.

- Максим Васильевич, как так получилось, что так много недовольных вашей работой людей?

- А сколько недовольных?

- Вам виднее, десять минимум.

- А кто эти десять человек, можно узнать? Я таких десять не знаю, мне просто интересно. Я только одного знаю.

- Правильно я понял, что вы считаете, что никакого обмана нет?

- Да, конечно, я уверен. Я свои обязательства перед всеми выполняю.

- У них есть исковые требования. Как вы собираетесь с ними расплачиваться?

- А у кого какие требования?

- У Андреева, например.

- У нас еще суд будет-не будет, не знаю. А как обычно рассчитываются? Возвращают средства и все.

- Предприниматель Владимир Боровик…

- А что Боровик? По нему решение суда будет в мою сторону. Свои доводы я привел. Какие? Кто вы, чтобы перед вами отчитываться?

- То есть, вы правы и все обвинения напрасны?

- А какие обвинения? Я никаких обвинений пока не слышал. Судебные решения я выполняю, со всеми готов расплатиться...

Максим Тихонов.

Как не попасться на удочку строительных мошенников

Юрист Андрей ВАРЛАМОВ рекомендует 5 простых правил, которые помогут вам избежать кидал при возведении частного дома:

1. Прежде, чем начать строиться, необходимо тщательно проверять организацию. В том числе, посмотреть — нет ли дел в суде, задолженности перед налоговой, а также поинтересоваться учредителями.

2. Если все чисто, то в договоре разбить работы на этапы, а платежи разделить на две части: аванс (не более 30%) и по итогам выполненных работ. Скажем, выполнила компания фундамент, претензий нет — подписываем соответствующий акт и отдаем деньги. Так же — с другими этапами строительства.

3. Тот же проект стоит показать специалисту, которые его оценит и скажет, что это не просто красивый рисунок, за 5 минут сделанный на компьютере (настоящий проект состоит минимум из 50 страниц).

4. Следует с настороженностью отнестись к предложениям компаний, которые обязуются выполнить все работы под ключ: кровля, инженерные, вентиляционные, оконные системы — достаточно сложные работы и каждой из них должен заниматься профессионал с узкой специализацией.

5. И, конечно, немаловажно предварительно потратить время и посмотреть отзывы о данной компании, в том числе, в соцсетях.

ВЗГЛЯД С 6 ЭТАЖА

ГРАМОТНЫЙ ЖУЛИК НЕ ВОРУЕТ - ОН БЕРЕТ ВЗАЙМЫ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Наш обозреватель размышляет, почему у нас стране можно безнаказанно обманывать

Казалось бы все очевидно: деньги взял, не вернул, значит, ты мошенник, и твой дом - тюрьма. Но не тут-то было. Еще в 90-е нарисовался такой тип ловкачей-предпринимателей. Обещают золотые горы, берут в долг под хорошие проценты «на бизнес», сами же предлагают расписки — и все, плакали ваши денежки. Важная деталь, криминальное ноу-хау: они не скрываются, не отрицают долга, всегда отвечают на звонки и обещают сделать, что обещали. И объяснения, почему задержка, находятся: то «деньги зависли», то «товар на таможне», то «бизнес — это ж риск, сами знаете».

Любому ясно, что это отговорки. Но не правоохранителям. Когда жертва обмана приходит искать у них защиты, ему объясняют: должник же не скрывается, значит, готов к диалогу. А чтобы посадить, нужно доказать умысел. Что должник этот, еще когда брал деньги, заранее думал их не отдавать. У одного взял, не вернул, у другого, у десятого — это для правоохранителей не доказательство. Сработает, пожалуй, только видеозапись, где нахальный должник так и говорит на камеру: «Эх ты, лошара дремучая! Знай же: у меня был заведомый умысел не отдавать тебе деньги!»

Суды в подавляющем большинстве должники проигрывают: дело-то очевидное, особенно с распиской. Но на этот случай у жулика припасен вариант «Б»: он гол, как сокол. Роскошная машина, на которой приезжал занимать денег, не его, а папина. Коттедж, где угощал виски другого простака с лишними деньгами, оформлен на брата. В результате взять с него нечего.

Последний рычаг воздействия — с решением гражданского суда обращаться уже в суд арбитражный, чтобы этого должника, будь он неладен, признали банкротом. Арбитражные управляющие делают это активнее приставов, им это и по деньгам получается выгоднее. Но если жулик грамотно выстраивает свою стратегию, не записывая на себя никакого имущества, не ведя расчетов через банковские счета и не получая официальной зарплаты, то взять с него нечего.

Таких историй — пруд пруди. Очевидно, что надо ужесточать законодательство в отношении мошенников. Отчего бы не ввести норму о том, что если имел долг и взял новый, не поставив об этом в известность заемщика, то это однозначно мошенничество? Может, хоть это осадит ловкачей, уверенных, что они бога за бороду ухватили.