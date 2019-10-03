2019-10-03T12:26:50+03:00
Общество

Росгвардия применит инновационное средство от грабителей банкоматов

Современные технические устройства позволяют предупредить о краже сейфов, автомашин и квартир
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Росгвардия применит инновационное средство от грабителей банкоматовРосгвардия применит инновационное средство от грабителей банкоматовФото: Олег ЗОЛОТО
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В Росгвардии на расширенном заседании Технического совета Главного управления вневедомственной охраны показали технические новинки, которые уже в ближайшее время применят против преступников.

- Одним из основных результатов работы подразделений, который вызывает гордость, является качество и надежность используемой в Росгвардии аппаратуры. Доказательством тому может служить отсутствие за последние 7 лет краж из охраняемых объектов из-за неполадок технических средств охраны, - заявил начальник Главного управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России Александра Грищенко

Такого результата сотрудникам ведомства удалось добиться благодаря прямому диалогу с производителями технических средств охраны, которые присутствовали на заседании. Они предложили свои новинки.

- Среди новинок - комплекс технических средств охраны "Свеча", который предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома, осуществляемого путем взрыва газовоздушной смеси. Данное устройство оперативно распознает взрывоопасную смесь во внутреннем пространстве сейфа или банкомата, формирует и своевременно передает извещение о "тревоге" на пульт централизованной охраны. Вместе с тем, внутреннее пространство сейфа активно заполняется противовзрывным веществом, которое противодействует подрыву газовоздушной смеси, - рассказали о новинке производители.

Гостей мероприятия ознакомили с инновационными системами мониторинга и охраны транспортных средств, устройствами топеративного оповещения о взломе дверей и стеклопакетов. Благодаря чувствительным магнитоконтактным, вибрационным и инерционным элементам система позволяет передать сигнал "тревоги" в дежурную часть на ранней стадии проникновения на охраняемый объект.

Особый интерес участников встречи вызвала радиоканальная система охраны музейных ценностей, представленная на экспозиции одного из предприятий-производителей технических средств охраны.

Отметим, по данным Росгвардии подразделениями вневедомственной охраны с помощью технических средств охраняется более 1,3 миллионов объектов и мест проживания и хранения имущества граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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