Основные иллюзии открывающих свое дело

И делают выводы на их основе. Попробуем разобрать эти стереотипы на примерах.

Стану бизнесменом - начну много зарабатывать

У многих есть мнение: чтобы стать богатым, нужно стать бизнесменом. Мол, в списке Forbes в основном владельцы крупных компаний. Но такое сравнение не совсем корректно. Ведь речь идет только о самых успешных предпринимателях. Тех, что прошли естественный рыночный отбор, стали лучшими в своей сфере и обошли конкурентов. При этом есть миллионы небольших предпринимателей, которые имеют свой бизнес, но их прибыль не так уж и велика. И есть десятки миллионов, которые попробовали, потеряли деньги и вернулись на наемную работу.

Кто не рискует, тот не предприниматель

Риск - дело благородное. Но не всегда он оправдывает ожидания. Например, многие успешные бизнесмены в прошлом заложили единственные квартиры, чтобы получить первоначальный капитал. Но ошибочно утверждать, что все, кто заложил свои квартиры и вложил их в бизнес, автоматически станут успешными. История просто умалчивает о тех, кто так сделал и прогорел. Что-то подсказывает, что их гораздо больше.

Свобода

С одной стороны, у вас нет непосредственного начальника. С другой, ваши начальники - это клиенты. И чтобы угодить им, мелким предпринимателям приходится очень много работать, зачастую без выходных и отпусков, круглый год. Любой простой превращается в потери и убытки. Далеко не у всех удается так настроить свой бизнес, чтобы он работал без участия владельца и приносил ему только доход, а не поводы нервничать и желание все сделать самому.

Проверки кошмарят

Это другой вид стереотипа - негативного. Мол, начнешь делать бизнес, станешь успешным - и его у тебя отберут. В итоге многие боятся даже начинать. Всех пугают истории известных предпринимателей, которые столкнулись с наездами проверяющих и силовиков. Но это не означает, что каждый бизнес без исключения страдает от этих проблем. Ситуация не безоблачная, но и закрашивать ее в темные тона не стоит.

Что надежнее: бизнес или биржа?

Бизнес - это самая рискованная инвестиция. Спустя три года после начала своего дела около 80% предприятий банкротятся. А еще через три года из оставшихся тоже уходит 4/5. В итоге спустя шесть лет работают только 5 - 10% новых компаний. Другими словами, риск потерять свои деньги, вложив их в бизнес, составляет 90 - 95%. А доходность не всегда будет заоблачной.

По сравнению с этим инвестиции - это меньше риска при более высокой доходности, чем на банковских вкладах. Суть инвестиций - вы вкладываете деньги в компании, которые уже прошли первоначальное сито. Стали успешными и теперь могут приносить доход своим акционерам (через дивиденды и рост котировок) и кредиторам (через купоны по облигациям).

- Все зависит от опыта человека. Если он не умеет распоряжаться личными финансами, надо этому учиться. Потому что в бизнесе точно придется. Если опыта предпринимательских проектов нет, высока вероятность, что с первого раза не получится сделать бизнес успешным. Именно поэтому на первый опыт не нужно брать деньги в кредит, - советует Сергей Макаров. - При этом для некоторых видов бизнеса не нужны большие деньги. Если ты продаешь услуги или монетизируешь свое хобби вроде выпекания тортиков, то траты минимальны. Возможно, стоит начать именно с таких бизнесов, где не требуются большие вложения. Если у вас семья, желательно иметь дополнительный источник дохода. Например, муж занимается бизнесом, а жена - наемный работник. И наконец, финансовую подушку безопасности никто не отменял. Она должна покрывать расходы семьи на 6 - 12 месяцев. Плюс часть денег нужно всегда откладывать, даже если бизнес стал приносить стабильный доход и хочется все пустить на развитие.

Если хотите попробовать открыть свой бизнес, делайте это только после того, когда у вас сформирована подушка безопасности: есть вклады в банках и инвестиционный портфель. Так делают топ-менеджеры крупных компаний. Получают хороший доход на наемной работе и уже его вкладывают в развитие бизнес-проектов.

- Есть бизнесмены, которые работают, зарабатывают немалые деньги, но, увы, в одном шаге от нищеты. Все деньги их вложены либо в бизнес их, либо в дорогостоящее личное имущество, которое, увы, им даже нечем будет обслуживать, если бизнес их погибнет. А большинство бизнесов гибнет, - говорит Константин Бакшт. - Точно так же есть немало людей, работающих по найму, получающих немалые деньги, но с обеспеченностью у них тоже все плохо. По-настоящему обеспеченным может сделать человека лишь инвестиция, приносящая пассивный доход. То есть инвестиции, не требующие существенных затрат его времени и денег.

КСТАТИ

Соучредитель или соинвестор?

Кстати, можно вложить деньги и в чужой бизнес. Но это связано с теми же рисками, что и при инвестициях в собственное дело. Если друг, знакомый или родственник просят вас стать соинвестором, хорошенько подумайте, оцените все риски. Во-первых, вы не сможете контролировать, куда пойдут ваши деньги. Владелец компании может оказаться транжирой или, что еще хуже, мошенником, паразитирующим на доверии близких. Во-вторых, не факт, что бизнес станет успешным. На него распространяются те же самые риски, что и на всех остальных предпринимателей.

- Вложения в чужой бизнес - это высокорискованные инвестиции. По факту ты бизнес не контролируешь, а просто даешь кому-то в долг на развитие, - говорит Сергей Макаров, замдиректора Национального центра финансовой грамотности.

Вкладывать деньги на доверии - глупая затея. В этом случае ваше участие в бизнесе доказать будет невозможно. Если вы все-таки решились рискнуть, нужно правильно оформить отношения. Либо составить договор займа и в нем прописать, под какой процент вы занимаете деньги. Либо составить договор инвестирования и получить долю в компании.