Валерия открыла школу для одаренных детей

По словам Валерии, проект центра творческого развития «Республика KIDS», который открылся в эти дни в районе метро Белорусская, придумал ее давний приятель, музыкальный продюсер Евгений Орлов. С этой идеей Орлов пришел к Валерии и Иосифу Пригожину, поскольку продюсеру нужна была помощь с помещением для будущей школы и с финансированием проекта.

Так к созданию нового детского центра подключился известный бизнесмен, меценат и вице-президент федерации дзюдо России Борис Ротенберг.

— В детстве в классе четвертом я занимался в «Доме пионеров и школьников», играл на кларнете. Меня туда отец отвел. Два раза в неделю я туда ходил, но преподаватели казались занудными, и я начал прогуливать. Если бы я попал в эту школу, которую мы сегодня открываем, я бы никогда не прогуливал.

Валерия открыла школу для одаренных детейФото: Мария РЕМИЗОВА

Хорошо, что папа потом забрал меня со двора, отправил заниматься самбо, а потом чуть позже дзюдо. Так я в спорте и остался на всю жизнь, — рассказал Борис Ротенберг.

— Часть талантливых детей, у родителей которых нет возможности платить за обучение, будут заниматься у нас бесплатно, — рассказал «КП» продюсер Евгений Орлов. — Руководитель нашей мастерской психологии — известный психолог Лариса Суркова. Мы с моим товарищем Филиппом Киркоровым недавно обсуждали, как отучить наших детей от гаджетов. Я Филиппу рассказал про Ларису, он попросил меня познакомить его с психологом. Может, Филипп и своих детей к нам приведет.

Тут они смогут посещать уроки музыки, обучаться танцам, актерскому мастерству, цирковому искусству, основам медиа, а преподавать балет им будет звезда «Большого театра» Егор Симачев.

— Если бы мои дети были маленькими, я бы их отдала в эту школу. Не то чтобы детей, я сама побежала бы сюда учиться, — смеется Валерия, рассказывая «КП» о своем новом проекте.

По словам продюсера Иосифа Пригожина, помимо студий звукозаписи и балетных классов, школа будет оснащена собственным радио. Также Валерия планирует открыть филиалы детского центра в регионах.

— В ближайшем будущем планируется открытие продюсерского центра, в который дети будут попадать после обучения в «Республике KIDS», — поделился с «КП» продюсер.