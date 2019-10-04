Русская цивилизация порадовала!

Это потрясающе красивый конкурс. Любуешься не только присланными на суд компетентного жюри красотами родной природы, но и читаемой "между строк" душевной чуткостью авторов прекрасных снимков. Чтобы так увидеть свою родину, свой народ, их надо любить. Причем не только тогда, когда мы все "при параде", но и в повседневности.

Конкурс организован Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России) и проводится уже в третий раз. И каждый раз он радует творческой составляющей, географией участников, их количеством. Более того, с каждым годом оценивать работы становится все труднее, потому что возрастает мастерство конкурсантов. В этом году участниками креативного состязания стали порядка 5 тысяч фотографов из 32 стран мира, которые поделились 19,5 тысячами "портретов" «Русской цивилизации», как они ее видят.

1 место - «Ненецкая красавица». Марина Лонгортова. Салехард

Фотографии оценивались по пяти номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

А победителями стали 18 фотографов из Москвы, Мурманска, Архангельска, Сочи, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Салехарда, Краснодара, Крыма, Тульской, Московской и Новгородской областей. Имена авторов лучших снимков объявили 3 октября в Галерее искусств Зураба Церетели.

1 место - «Среди облаков». Андрей Устинович. Феодосия

«Международный фотоконкурс доказывает свою популярность, он востребован и в нашей стране, и за рубежом. Радует огромное желание россиян, наших соотечественников и иностранцев, побывавших в России, показать, какой они видят русскую цивилизацию», - отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

1 место - «Высокий берег». Владимир Ковычев. Ижевск

«Провела много часов, изучая работы участников фотоконкурса. Но ни об одной потраченной минуте не жалею, потому что получила огромное удовольствие. В каждом кадре я находила истинную красоту России, которая скрыта в обычных жизненных сюжетах, природных зарисовках, лицах многонационального народа нашей страны», - подчеркнула актриса Юлия Михалкова, которая два года подряд входит в жюри «Русской цивилизации».

1 место - «Село Парское». Елена Лисейкина. Москва

Организаторы приготовили замечательный подарок авторам самых интересных фотографий. В день награждения, 3 октября, со снимками победителей можно было познакомиться в Галерее искусств Зураба Церетели. А в октябре около 200 лучших работ Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» впервые будут представлены на выставке в ГУМе. Кроме того, фотографии победителей можно будет увидеть в октябре-декабре в парках столицы и на улицах города.

1 место - «Селфи с болельщиком». Сергей Ромашев. Москва

Победители III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»:

Номинация «Лица и поколения»:

1 место - «Ненецкая красавица». Марина Лонгортова. Салехард

2 место - «Настя». Татьяна Егорова. Екатеринбург

3 место - «Важные переговоры». Антон Бойков. Реутов

3 место – «Служу России». Денис Моргунов. Тюмень

Номинация «Уникальная природа»:

1 место - «Среди облаков». Андрей Устинович. Феодосия

2 место - «Смайлик». Андрей Белавин. Москва

2 место - «Закат над Сочи». Илья Бунин. Сочи

3 место – «Замерзшие дюны». Евгений Иванов. Челябинск

Номинация «Традиции большой страны»:

1 место - «Высокий берег». Владимир Ковычев. Ижевск

2 место - «Провинциальный балет». Сергей Ковяк. Новомосковск

3 место - «Особенности русской рыбалки в зимний период». Тимофей Шутов. Валдай

Номинация «Архитектура и скульптура»:

1 место - «Село Парское». Елена Лисейкина. Москва

2 место - «Туманное утро». Сергей Каверин. Мурманск

3 место - «Зимняя Сырья». Юлия Власова. Архангельск

Номинация «Многонациональная Москва»:

1 место - «Селфи с болельщиком». Сергей Ромашев. Москва

2 место - «Болельщики ЧМ». Лариса Рулева. Москва

3 место - «Победа». Светлана Чернышова. Москва

Приз зрительских симпатий:

«Девушка с острова Кижи». Александр Белоусов. Краснодар