Лаборатория «Гемотест» – за здоровый интерес к своему организму

Начало болезни легко пропустить: часто на ранних стадиях заболеваний или незадолго до них, когда только формируется предрасположенность или фактор риска, симптомов еще нет. К моменту, когда они появляются, нарушения могут зайти достаточно далеко – и потребовать сложного и дорогого лечения. Ежегодная проверка важнейших лабораторных показателей – не ипохондрия, а здоровый интерес к состоянию своего организма: она помогает на ранних этапах выявить заболевания и обнаружить небольшие сбои, которые можно устранить, вовремя скорректировав привычки, питание и образ жизни.

До 31 декабря 2019 года сдать профилактический комплекс анализов можно со скидкой до 35% во всех лабораторных отделениях «Гемотест». Базовый комплекс «Здоровый интерес» включает 12 показателей, которые помогут оценить основные биохимические процессы, протекающие в организме. Обследование сможет за 1 день выявить риски, связанные с состоянием липидного, углеводного и белкового обменов, работы печени, почек и системы кровообращения, выявить скрытые воспалительные процессы.

Исследования, входящие в состав комплекса:

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ – высокоинформативное лабораторное исследование, которое позволяет выявить воспалительные заболевания инфекционной и неинфекционной природы, различные заболевания крови, в т. ч. анемию, аллергические реакции и многие другие заболевания.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) – ферменты, которые присутствуют практически во всех клетках организма. У здоровых людей уровень АЛТ и АСТ в крови довольно низкий. Повышение уровня этих ферментов может говорить о повреждении клеток печени, миокарда, скелетных мышц.

Гамма-глутамилтранспептидаза – внутриклеточный фермент, который содержится преимущественно в клетках почек, печени и поджелудочной железы. Повышение активности этого фермента в крови может указывать на заболевания печени и желчевыводящих протоков.

Фосфатаза щелочная – фермент, в основном содержащийся в клетках, выстилающих желчные протоки печени, и в остеобластах – клетках костной ткани. Повышение этого показателя может быть ассоциировано с заболеваниями костной ткани или заболеваниями печени.

Билирубин – желчный пигмент, продукт распада гемоглобина. Основные причины повышения уровня общего билирубина в плазме крови – нарушение оттока желчи из желчевыводящих путей, повреждение клеток печени, заболевания крови, приводящие к разрушению эритроцитов.

Индекс атерогенности – расчетный показатель, соотношение общего и «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности). Повышение индекса атерогенности свидетельствует о высоком риске развития атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Триглицериды – вещества, которые организм использует в качестве источника энергии для функционирования клеток. Повышение уровня триглицеридов в крови может возникать вследствие нарушения липидного обмена, а также свидетельствовать о нарушении функции поджелудочной железы.

Общий белок – показатель, отражающий совокупное содержание белковых веществ в плазме крови. Повышение уровня этого показателя может говорить о наличии острых или хронических инфекций, аутоиммунных или онкологических заболеваний. Низкий уровень белка может быть обусловлен несбалансированным питанием, нарушением синтетической функции печени, нарушением работы почек.

Глюкоза – важнейший источник энергии в организме. Уровень глюкозы в крови – показатель, отражающий состояние углеводного обмена. Повышение уровня глюкозы может свидетельствовать о наличии сахарного диабета.

Мочевина – основной продукт распада белка. Креатинин – один из продуктов обмена веществ в мышечной ткани. Повышение уровня мочевины и креатинина в крови свидетельствует о нарушении фильтрационной функции почек.

Специальные цены на комплекс исследований действуют во всех лабораторных отделениях «Гемотест» до 31 декабря 2019 года. Результаты анализов можно получить уже через 1 день после взятия крови по электронной почте или в личном кабинете на сайте компании.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.