Повелитель тепла. Все, что нужно знать о терморегуляторах

Представьте себе ситуацию: зима, на улице холодно и система отопления, установленная в вашем доме, работает в полную силу. Но вот за окном резко потеплело, а помещение продолжает нагреваться. Скоро в нем станет жарко и душно. Придя домой, вы, конечно же, сразу откроете окна, но тогда по квартире будут «гулять» сквозняки, а счет за «коммуналку», полученный через пару недель, вряд ли порадует ваш кошелек. Чтобы избежать таких неприятностей, системы обогрева оснащают терморегуляторами.

Главная задача терморегулятора - поддерживать определенную температуру в помещении. Принцип работы прост: вы задаете комфортное для вас значение температуры (например, 23 градуса) - обогрев включается, если температура опускается ниже заданного значения, и выключается, если воздух прогрелся выше 23 градусов. В итоге небольшое устройство не только поддерживает оптимальную температуру в доме, но и помогает экономить электроэнергию.

Казалось бы, все просто. Но нет. Далеко не все обогревательные системы комплектуются встроенным термостатом, их нужно приобретать отдельно. С одной стороны, это хорошо: можно выбрать подходящий по цене и дизайну. Кроме того, к одному регулятору можно подключить сразу несколько отопительных систем. С другой стороны – как среди огромного ассортимента выбрать самый лучший? Давайте разбираться!

Виды терморегуляторов

Механические. Простой, интуитивно понятный и доступный прибор снабжен дисковым регулятором, управлять которым очень легко. Но есть определенные недостатки: температура в приборе задается без определения значения (вы можете выбирать только «теплее» или «холоднее»). Даже если на диске указаны цифры, они не всегда совпадают с реальной температурой в помещении - она может оказаться выше или ниже примерно на 5 градусов. Управлять механическим терморегулятором (включать и выключать) можно только вручную. Главное преимущество такого устройства - легкость в использовании, простота конструкции и низкая стоимость.

Управлять механическим терморегулятором очень легко – пожалуй, это главное его достоинство.

Цифровые. Такие терморегуляторы снабжены экраном и в отличие от механического на них температура задается с точностью до градуса, а система четко регулирует обогрев. Часто такие терморегуляторы снабжены датчиком температуры как пола, так и воздуха, поэтому вы можете более эффективно настроить режим работы системы обогрева. Например, включать обогрев пола только если температура воздуха в помещении опустилась ниже заданной (например, 26 градусов). Управление у такого прибора кнопочное. Такие терморегуляторы достаточно удобно использовать, стоят они не очень дорого.

Программируемые. Это самые экономные терморегуляторы по сравнению с другими видами. К тому же они обладают расширенным функционалом. Электроэнергия экономится за счет того, что можно заранее спланировать и запрограммировать включение и выключение обогрева помещения в соответствии с вашим режимом дня. Например, вы встаете в семь утра, а уходите на работу в половине девятого. Значит, в это время обогрев необходим. Когда дома никого нет, система выключается. И включается снова к вашему приходу домой (например, в 18.30), работая до тех пор, пока вы не пойдете спать (например, в 23.00). Терморегулятор можно настроить на режим как будних дней, так и выходных по разным графикам. Полезных функций у этих устройств очень много, собственно, от их количества зависит и цена.

Программируемый терморегулятор поможет настроить включение и выключение обогрева помещения в соответствии с вашим режимом дня и графиком недели.

ВАЖНО!

Экономия энергии при использовании терморегулятора зависит от типа прибора и достигает 70 процентов. Исследования показали, что непрограммируемые терморегуляторы дают экономию до 30 процентов, а программируемые - до 70.

Как правильно выбрать терморегулятор: пошаговая инструкция

Изучаем производителя

Выход терморегулятора из строя приводит к перерасходу электроэнергии, а порой и к поломке в самой системе обогрева, поэтому выбирать модели нужно только у надежных производителей, которые давно работают на рынке и пользуются хорошей репутацией. Среди зарубежных брендов это Valtec, Electrolux, Nest, Rehau, Legrand. Лидером на отечественном рынке можно назвать марку «Теплолюкс» от «Завода ССТ ТП» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии»). Компания производит свою продукцию в России с 1991 года - выпускает терморегуляторы от самых простейших аналоговых до моделей последнего поколения, работающих под управлением современных смартфонов.

Оцениваем мощность

Здесь нужна простая внимательность: в описании прибора указывается максимальная мощность системы. Специалисты советуют приобретать регулятор, чья мощность на 15-20 процентов превышает мощность системы обогрева пола.

Выбираем тип устройства

Обычно для маленьких помещений (ванная, туалет) рекомендуют выбирать программируемые терморегуляторы, поскольку санузлы используются в основном утром и вечером, обогрев будет включаться по заданному графику.

В больших помещениях для основного обогрева можно применять как аналоговые, так и программируемые терморегуляторы. Причем программируемый терморегулятор контролирует температуру по нескольким параметрам в разное время суток. Например, с его помощью можно автоматически понижать температуру, когда в квартире никого нет. Чем больше параметров задействовано, тем больше электроэнергии можно сэкономить. Кстати, некоторые типы устройств позволяют контролировать обогрев одновременно в нескольких помещениях, поддерживая в каждом заданную температуру.

Самыми оптимальными в плане экономии будут терморегуляторы с управлением со смартфона. Их легко программировать по заданному режиму, включать, выключать обогрев, а также понижать температуру в любом помещении в любое время и из любого места. Кроме того, вы сможете следить за статистикой расхода электроэнергии (на отопление) отдельно по каждой зоне и по дому в целом.

Подбираем тип управления

С точки зрения управления самые простые - это механические терморегуляторы, но их возможности ограниченны. Например, вам будет сложно установить температуру с точностью до градуса. И если забыли выключить вовремя - получите лишний расход электроэнергии.

Пожалуй, самые удобные модели - те, которыми можно управлять дистанционно, по сети Wi-Fi. К примеру, терморегулятор «Теплолюкс MCS 350 Premium» позволяет управлять системами обогрева как непосредственно с сенсорного дисплея прибора, так и из любой точки мира с помощью бесплатного приложения SST Cloud, установленного на смартфон. Терморегулятор снабжен двумя датчиками температуры - пола и воздуха. Управлять обогревом пола можно либо по датчику пола, либо по датчику воздуха помещения, а еще можно объединить управление системой обогрева, ограничив включение обогрева пола, если воздух в помещении прогреется выше заданной вами температуры.

Пожалуй, самые удобные модели - те, которыми можно управлять дистанционно, например, с помощью приложения на смартфоне.

К бесплатному приложению можно также подключить терморегулятор MCS 300 и систему контроля протечки воды Neptun. А еще через SST Cloud можно обратиться в техподдержку и получить консультацию по настройке и работе оборудования.

Смотрим на дизайн

При выборе модели нужно ориентироваться на интерьер, чтобы терморегулятор не выглядел чем-то инородным в помещении и не портил его дизайн. Тут все зависит от личных предпочтений хозяев: одни хотят, чтобы терморегулятор не бросался в глаза и устанавливают его за мебелью, другим нужно, чтобы прибор сочетался с розетками и выключателями, третьи предпочитают большой современный экран и большие кнопки. Из отечественных производителей, пожалуй, самую широкую линейку терморегуляторов, в которой каждый может подобрать свой вариант, предлагает Группа компаний «Специальные системы и технологии».

Современные терморегуляторы способны вписаться в любой интерьер.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличается расход электроэнергии в зависимости от типа терморегулятора (актуально для модели MCS 350).

Пример: кухня, обогрев на площади 5 м². Система рассчитана на 180 Вт/ м², то есть общая мощность 900 Вт.

Обогрев с управлением терморегулятором без программирования

Устанавливаем температуру 27°С. В этом случае терморегулятор работает в режиме постоянного поддержания заданных параметров. Как утюг: включается, при достижении установленной температуры выключается, пол остывает, терморегулятор опять включается и так далее. В итоге за сутки расход составляет 10,8 кВт (0,9 кВт х 12 часов).

Обратите внимание на статистику: без программирования киловатты продолжают «набегать» весь день.

Обогрев с управлением терморегулятором в режиме программирования

Устанавливаем температуру комфорта 27°С, и терморегулятор работает в режиме программирования. Например, 2 часа утром и 4 часа вечером. В итоге расход составит всего 4,5 кВт за сутки, так как обогрев используется только в нужное время.

Совсем другая картина! И другие расходы.

Обогрев без терморегулятора

Этого эксперты настоятельно рекомендуют не делать. В этом случае расход составит 21,6 кВт за сутки (900 Вт х 24 часа).