2019-10-07T18:18:47+03:00
Национальный вопрос в России

«Ключевое слово» - найти и сохранить

В России бытует более 150 языков, вместе с диалектами легко насчитать три сотни. И все они должны выжить
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Лишних народов у нас нет.Лишних народов у нас нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Ключевое слово» - это совместный проект Федерального агентства по делам национальностей и издательского дома «Комсомольская правда». Он для тех, кто не может оставаться спокойным, когда десяткам языков нашей страны грозит гибель. Потому что сначала исчезает язык, за ним - традиции и культура, а потом и сам народ. А в нашей российской семье нет лишних народов.

Именно поэтому «КП» и ФАДН России продолжают прием завок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России.

Подробности https://www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/

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