Делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым посетит Китай

Тульскую область и КНР связывают долгие деловые связи. Китайские предприятия последние несколько лет активно реализуют в российском регионе целый ряд инвестиционных проектов с общим объемом вложений 38 млрд рублей, поэтому и от визита тульской делегации в Китайскую народную республику обе стороны ждут установления новых деловых связей, а значит, и новых перспектив для сотрудничества.

В Пекине губернатор Тульской области Алексей Дюмин планирует встретиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КНР Андреем Денисовым и Торговым представителем РФ в КНР Сергеем Инюшиным, а в провинции Хэбэй запланирована деловая встреча с Губернатором народного правительства Сюй Цинем.

В состав тульской делегации войдут сельхозтоваропроизводители, которые проведут переговоры о сотрудничестве с китайскими компаниями в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Планируется подписание и ряда соглашений об установлении деловых связей с провинцией Хэбэй и сотрудничестве с правительством Нинся-Хуэйского автономного района.

Конечно, представят российские гости и культурную программу. 10 октября в Российском культурном центре стартует выставка работ современных художников России «Образ Тульской земли». А на следующий день тульская делегация посетит Китайскую международную выставку достижений в области цифровой экономики - 2019 (China International Digital Economy Expo).

Побывают с визитом гости из России и в научно-исследовательском центре, выставочном комплексе и штаб-квартире концерна Great Wall Motor Company. Планируется, что здесь Алексей Дюмин проведет переговоры с председателем Совета директоров компании Вэем Цзяньцзюнем о реализации второго этапа проекта «Хавэйл» в индустриальном парке «Узловая».

Напомним, этот масштабный и значимый для региона проект стартовал в 2014 году, когда в присутствии Президента России Владимира Владимировича Путина и лидера КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение между компанией «Грейт Вол Мотор» и правительством Тульской области. В том же году компания стала якорным резидентом индустриального парка «Узловая». Объём инвестиций составил более 500 миллионов долларов США.

Строительные работы на площадке в индустриальном парке «Узловая» Great Wall начала осенью 2015 года, но вскоре выяснилось, что сроки реализации проекта сдвигаются. Тогда в апреле 2016 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе официального визита в КНР провел переговоры с акционерами Great Wall Motor Corporation Ltd. Тогда были синхронизированы графики строительства завода. С тех пор реализация этого инвестпроекта находится на личном контроле Губернатора.

А летом этого года Алексей Дюмин в Кремле презентовал инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. В присутствии глав России и Китая подписано соглашение о реализации второго этапа проекта. Объём инвестиций – не менее 20 млрд рублей. Это позволит создать в регионе более тысячи рабочих мест.

Отметим, что тесно сотрудничают тульские производители с китайскими коллегами по поставкам в Поднебесную своей химической и пищевой продукции, которая пользуется там большим спросом. А наши крупные сельскохозяйственные предприятия приобретают китайское перерабатывающее оборудование. Об этих крепких деловых связях говорят и цифры: 2018 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил около 350 миллионов долларов и увеличился по сравнению с 2017 годом на 26,5%.