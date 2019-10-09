Нашел железку за углом - тащи ее в металлолом!

Школьные годы - это не только уроки и домашка. Та же пионерская организация предлагала массу дел, в которых школьники принимали активное и обычно добровольное участие. Вот какие школьные «развлечения» вспомнили слушатели программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Макулатура и не только

Святое для каждого школьника занятие - сбор вторсырья. Между классами устраивались соревнования. В металлолом тащилось все, что находилось на улице, свалках, а иногда и дома. Было немало историй, как без спросу взятые с антресолей или из гаража вещи тащились в общую кучу во дворе школы. А после родители или бабушки-дедушки неслись к этой горе утиля, чтобы вытащить какой-нибудь дорогой сердцу примус или таз, в котором испокон веков в семье варилось варенье...

С макулатурой было иначе. Кто-то охотно нес в школу стопки «Комсомолки» или «Правды». А кому-то приходилось ограничиваться тоненькой стопочкой газет, так как во многих семьях собирали макулатуру сами и сдавали ее, чтобы получить абонемент на какую-нибудь дефицитную книгу... И там, где собирались так называемые макулатурные издания, не очень-то охотно давали бумагу для школьных нужд.

Стенгазета

Редкий школьник не принимал участия в создании рупора классной гласности - стенгазеты.

Вообще-то для подобных дел в классе выбиралась редколлегия: один отлично рисует, второй стихи пишет, у третьего почерк хороший - вот вам, ребятки, и флаг в руки. Но периодически редколлегия подключала к труду и других ребят. Иногда «прикрепление» к стенгазете было своего рода наказанием, а выпуск газеты при непосредственном участии хулигана как бы реабилитировал его.

Взять шефство

Где-то к шестому-седьмому классам объявлялось, что, например, 7-й «В» берет шефство над второклассниками. На школьном совете или совете дружины выбирались шефы, которые приходили к второклашкам, оставшимся на продленку. Ну а дальше можно было заставить мелких делать уроки, а самому с видом учителя прохаживаться и проверять, сколько ошибок твой подшефный сделает в слове «молоко». Можно было организовать небольшой поход - все зависело от шефа, его пыла и понимания воспитательного момента.

Другой вид шефства - ухаживать за ветеранами и пенсионерами. Правда, судя по воспоминаниям слушателей, скорее пенсионеры ухаживали за школьниками. Ребята приходили с горящими глазами, засученными рукавами и были готовы воду носить, дрова рубить, полы мыть, в магазин сходить и т. д. А заканчивалось это обычно чаепитием и рассказами стариков о лихой молодости.

Кружки и живые уголки

Они были не только в доме пионеров, часто кружки организовывались прямо в школе. Например, было немало артистов - тех, кто записывался в театральные кружки. Во многих школах имелся свой биологический кружок, при котором существовал живой уголок. Зверей там насчитывалось не так много - черепахи, рыбки, ежи и хомячки. Но юные натуралисты, во-первых, ухаживали за животными, а во-вторых, иногда выбирались с руководителем кружка куда-нибудь на экскурсию. Например, в музей или в ближний лес - изучать пение птиц и выискивать на неведомых дорожках следы невиданных зверей.

Хоровые и кулинарные кружки обычно привлекали в свои ряды девочек. От первых по школьным коридорам эхом неслось «То березка, то рябина», вторые распространяли стойкий запах ванили и чего-нибудь подгоревшего.

А ТАКЖЕ

- Походы и экскурсии с классным руководителем.

- Собственная группа или ВИА, выступающие на школьных мероприятиях.

- Спортивные секции от учителя физкультуры - от лыжной до гандбольной.

- Субботники или просто работы по облагораживанию школьной территории.

- Дежурства в классе и по школе - на входе, в столовой, в пролетах лестниц.