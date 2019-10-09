Городские муравейники: Корреспондент "КП" прошелся по ночлежкам, которые теперь вне закона

Речь пойдет о тех хостелах, которые в большинстве своем напоминают притоны. Когда в четырехкомнатную квартиру затаскивают двадцать двухъярусных кроватей и поселяют в ней практически роту. Причем вход в такие номера находится в общем подъезде, бок о бок с обычными квартирами. Отсюда и все вытекающие. Хлопающая дверь, шум, крики, гора окурков на площадке. И это - как минимум. Максимум - криминал с поножовщиной или перестрелками.

Вот таким-то хостелам наше правительство и объявило войну. Федеральный закон вступил в силу 1 октября (см. «Комментарии специалистов»).

Однако в некоторых хостелах делают вид, что ничего об этом не слышали. И продолжают сдавать койки - по 350 рублей за сутки.

Нелегальный хостел в доме 25 по 1-му Щипковскому переулку (первый этаж, окна с решетками)Фото: Павел КЛОКОВ

МИЛОСТИ ПРОСИМ В НАШ МУРАВЕЙНИК

Ну вот, пожалуйста. Центр Москвы. 1-й Щипковский переулок, дом 25. Однушка в это хрущевке стоит 12 миллионов рублей. Двор закрытый.

Я подождал, пока кто-нибудь выйдет. И сказал, что ищу хостел. Женщина наградила меня взглядом презрения (как будто я собираюсь жить у нее дома).

И махнула рукой в сторону первого подъезда. Никаких табличек и указателей нет. Сюда приходят по предварительному звонку. Но мне адрес слили знакомые.

Дверь была открытой.

И уже скоро я очутился в темном коридоре трехкомнатной квартиры. Судя по запаху, в ней в основном останавливаются вьетнамцы. И с утра до вечера жарят селедку. Тухлую. На машинном масле.

Постояльцы не обратили на меня никакого внимания. Один мужик в майке походя поздоровался и шаркающей походкой проследовал в туалет. Я хотел разуться, но передумал. В принципе, можно было вполне лечь на свободную койку и, накрыв голову одеялом, уснуть.

Но я вместо этого заглянул на кухню. Два сонных квартиранта пили чай. Еще один пыхал возле окна сигареткой. На меня ноль внимания.

Я прикрыл дверь. И отправился в одну из комнат.

Чтобы организовать хоть какое-то личное пространство, постояльцы занавешивают койки простынями.

Нелегальный хостел в доме 25 по 1-му Щипковскому переулку.Фото: Павел КЛОКОВ

- Куда скатку кинуть? - выдал я неожиданно.

И услышал женский растерянный голос:

- Че?

Это была Надя, староста этого полузвездочного отеля. Не хозяйка, а именно староста. Она - в случае чего - принимает деньги и следит за порядком. Хотя и сама - такая же квартирантка.

И вот что она рассказала.

Цена вопроса - 2500 рублей в неделю. Во всех комнатах живут только русские. Это для хозяев принципиальный вопрос (видимо, был печальный опыт). Койки почти всегда все заняты, но мне повезло. Есть стиральная машина, микроволновка. Да, ребята курят в квартире, но ничего. На кухне хорошая вытяжка. Про новый закон слышали, но с проверками пока еще никто не приходил.

Я выскочил на свежий воздух и даже немного охмелел от него. К хостелу такого уровня надо привыкать постепенно. Сначала полчасика в нем посидеть, потом час. Иначе можно схлопотать интоксикацию.

Опросил пару соседей. Говорят, что сильного шума от мини-гостиницы нет. Но если ее разгонят, никто не расстроится.

Хоть отель, хоть хостел, хоть гостиница - правила для всех одинаковы.Фото: Павел КЛОКОВ

НАШИ МИГРАНТЫ КАК ЧАСОВЫЕ

Но все же нормальных хостелов в Москве больше. И даже если они примостились на первых этажах многоквартирных домов, вход у них отдельный, номера расположены в нежилых помещениях (как этого требует закон), информация о постояльцах регулярно передается в МВД. И так далее. Их закрывать никто не собирается. И владельцы даже рады новому закону.

- Если нелегалов разгонят, значит, люди пойдут к нам, - рассказали мне в хостеле «Благовест» (улица Большая Тульская, 54).

Кстати, в этом же доме на втором этаже тоже была ночлежка. До недавних пор. Потом пришли приставы и попросили всех на выход. А там, как говорится, полный интернационал. И таджики, и узбеки, и дагестанцы, и ингуши. Спали на полу, на раскладушках, в ванне.

- Как ни выйдешь из подъезда, на улице стоят несколько земляков, - рассказала «КП» молодая мама Светлана. - Один музыку включил. Второй разговаривает по телефону. Что-то на своем. Третий уселся на качели - на детской площадке. Нам такое соседство не понравилось. Хотя и криминала, если честно, не было. Пусть работают и живут в Москве. Но только не в нашем подъезде.

Навигация, повторю, таким ночлежкам не нужна. В интернете хозяин публикует номер своего телефона и уже потом говорит адрес клиенту.

НЕЛЕГАЛЬНЫХ НОЧЛЕЖЕК ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО

- Федеральный закон от 15 апреля 2019 года №59-ФЗ запретил с 1 октября размещение гостиниц в жилых помещениях (в том числе, оказание гостиничных услуг в многоквартирных домах), поэтому все без исключения ранее легальные гостиницы (в том числе хостелы как вид гостиниц) в жилых помещениях закрываются, - сообщила «КП» Наталья Петровская, член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья, сотрудник адвокатского бюро «Самакаев и партнеры». - Помимо законных хостелов, в Москве довольно много нелегальных ночлежек, в которых помещения - как жилые, так и нежилые (в том числе - подвалы, где вообще запрещено жить людям) - использовались в основном для проживания трудовых мигрантов.

Хозяева вешали на себя вывеску «хостел», так как им казалось, что к ним меньше требований. Действительно, площадь номеров в хостеле - четыре метра на кровать, одноярусную или двухъярусную. В то время как в общежитии в комнате должно быть не меньше шести метров на человека. Но к хостелу существует много других требований, специфичных именно для туристических объектов (регулярная смена постельного белья и полотенец, наличие большого количества общих помещений, регистрация все гостей в полиции не позже следующего рабочего дня и тому подобное). И они не соблюдаются. Получается, такие псевдохостелы, как раньше были нелегальными, так и сейчас остались. И ими должны заниматься правоохранительные органы. На гостиницы (в том числе - хостелы), находящиеся в нежилых помещениях (в том числе - в нежилых помещениях многоквартирных домов), введенный законом запрет не распространяется. И если они соблюдают все требования и не нарушают прав соседей, то могут и дальше нормально работать.

- А есть ли еще какие-нибудь варианты для собственников хостелов, ставших теперь незаконными?

- Да, они имеют право сдавать как квартиру целиком, так и отдельные изолированные комнаты (по договорам найма - с соблюдением требований, изложенных в Гражданском кодексе). И это уже другая деятельность. Легальная. Она не имеет отношения ни к хостелам, ни к другим видам гостиниц.

КАК ВЫСЕЛИТЬ ШУМНЫХ КВАРТИРАНТОВ

- Если жильцы испытывают неудобства от соседства с хостелом (пускай и легальным), они вправе жаловаться во все инстанции и добиться его закрытия, - сообщил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Чтобы перевести квартиру в нежилое помещение и сделать в нее отдельный вход, нужно получить согласие всех собственников помещений (земельный участок, на котором расположен дом, это общее имущество). Если этого не сделали, заведение уже можно закрывать. Дальше нужно обратить внимание на такие моменты.

Как работает звукоизоляция номеров, средства противопожарной безопасности, охранной сигнализации, имеется ли сейф для хранения денег и драгоценностей, есть ли средства для уборки и санитарной очистки. Несоответствие этим требованиям также может стать основанием для закрытия хостела. Жалобы и обращения можно подать в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию, МЧС, прокуратуру, налоговую инспекцию. Если нарушается общественный порядок, то еще и в полицию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 120 хостелов закрыли в Москве с 2016 года по настоящее время. Они работали как раз в квартирах жилых домов и грубо нарушали санитарные нормы.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выписали административных штрафов на сумму более 10 млн. рублей (за тот же период).

По данным столичного управления Роспотребнадзора.

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ ОТ МОСКВИЧЕЙ

Год

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