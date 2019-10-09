2019-10-09T11:57:37+03:00
Общество

Как подготовить ребенка к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году?

Отдать в онлайн-школу, где средний балл сдававших ЕГЭ в прошлом учебном году составил 83 балла
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На образовательной онлайн-платформе МТС Smart University появились курсы для подготовки ко всем главным государственным экзаменам по русскому языку и математике, а также к экзамену по английскому языку.

Теперь родителям старшеклассников можно перестать мучиться выбором репетитора и отдать ребенка в проверенную онлайн-школу, чьи выпускники в прошлом году сдали ЕГЭ по математике и английскому языку в среднем на 83 балла. Более того, каждый третий школьник, сдававший математику и прошедший обучение на образовательной платформе МТС, вошел в шесть процентов лучших учеников по результатам в России.

Обучение в Smart University проходит в онлайн-формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе независимо от места жительства школьника. На первом бесплатном уроке преподаватель продиагностирует текущий уровень знаний ученика. Специальная программа на основании полученных данных сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели, например, нужного балла на экзамене.

В Smart University готовят не только старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ. Например, пройти курсы по английскому языку могут и школьники младших классов, и их родители независимо от начального уровня. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.

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