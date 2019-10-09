Президент наградил Владимира Легойду Орденом Дружбы

Владимир Путин наградил председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду Орденом Дружбы.

Согласно указу президента России, официальный спикер Русской православной церкви, член Общественной палаты РФ отмечен "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

- От лица всего коллектива Отдела и от себя лично сердечно поздравляю Владимира Романовича с высокой государственной наградой. Это важный символ признания его многолетних трудов на занимаемом посту, служения, которое он несет с ответственностью, открытостью и вниманием к каждому собеседнику в органах государственной власти, в обществе и СМИ, равно как и внутри возглавляемого им синодального учреждения, - поделился с "КП" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает Владимиру Легойде дальнейших успехов.