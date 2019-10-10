Catalina породнила компьютеры Mac с iPhone и iPad

Новая операционная система для настольных систем и ноутбуков Apple стала доступна вчера. Названа она в честь небольшого необитаемого острова Каталина, что в Карибском море. При это известного белым нежным песком на пляжах.

Первое и очень приятное – я очень боялся, что новая операционка заставит тормозить мой не очень новый и не очень шустрый MacBook Air родом из 2014 года. Он у меня и на Mojave-то при работе с тяжелыми фотками подтормаживал. А тут… Но рискнул. Рискнул. И… После установки появилось предупреждение о том, что операционка оптимизирует систему. Прошло минут семь и ноут запрыгал, словно новенький. Теперь он не тормозит и работает явно шустрее, чем прежде.

Так что легенда о том, что новые операционные системы Apple тормозят яблочную технику не первой свежести оказалась опровергнута.

Три вместо одного

Второе опасение – как же без iTunes? Как человек, проживший с компьютерами Apple целую жизнь (а в редакции «Комсомолки» первые Мac появились в середине 90-х), я уже давно свыкся с этой программой. Не скажу, что она была идеальна. Но хорошо знакома и понятна. И вот яблочники ее превратили в трехголового дракона, разделив на «Музыку», «Подкасты» и «Apple TV». Хорошо хоть иконки программ перетащили из iOS.

Но этот «тройственный союз» на самом деле оказался удобен. Когда новорожденный iTunes приучал меломанов скачивать музыку по Интернету и синхронизировать альбомы с плеером – это было ново и прогрессивно. Сейчас народ пользуется тоннами медиаконтента. И не только музыкой. «Подкасты» набирают популярность (кстати, в русском сегменте Интернета все больше становятся популярны подкасты Радио «КП» - и это не реклама, а объективная информация). И кино мы все чаще смотрим по Сети. Три новых приложения позволяют структурировать интересы. В «Подкастах» можно скачать интересующую передачу и потом послушать ее офлайн. А в «Apple TV» и кино новые посмотреть, и к телевидению подключиться. Ну а в «Музыке» и радио послушать, и медиатеку составить. Да еще, слушая песню, можно попробовать найти ее текст и петь вместе с исполнителем. Чаще находятся англоязычные тексты. Тексты российских исполнителей пока редкость. Но лиха беда начало.

И еще iTunes был нужен еще для синхронизации iPhone или iPad с ноутбуком. Он же позволял делать резервную копию. Теперь смартфон или планшет система рассматривает, как внешний накопитель. Он появляется в Finder, как новое устройство. И это очень удобно. А в окнах в приложениях «Музыка» или «Apple TV» появляются хранящиеся на телефоне или планшете музыка или видео.

Фото предоставлений корпорацией Apple.

Планшет – второй дисплей

В описании к Catalina рассказывается о новой возможности. Через приложение Sidecar подключить iPad в качестве второго дисплея для Mac. И даже пользоваться Apple Pencil в приложениях на Mac, выведя их на экран планшета. Увы, на ноутбуках не первой свежести Sidecar не работает. Я нашел англоязычный патч, который проблему решает и позволяет по кабелю подключать планшет. Но я пока не решился экспериментировать – мало ли кто этот патч писал… Может быть в обновлении к операционке появится легальная возможность подключать iPad с электронной ручкой… А так, конечно, круто.

И поиграть

Среди первых откликов на Catalina читаю много хорошего про сервис Apple Arcade.

На него можно подписаться в App Store и играть, загружая игрушки из специально собранного и даже эксклюзивного (только для яблочников) каталога игр. Причем, играть не только на ноутбуке, но и на iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. И меняя устройства: игра продолжится с точки последнего сохранения.

Но поскольку я не геймер могу только поддержать любителей поиграть. Понятно, что такой сервис удобен и, наверняка, даже крут. На этом в главке про игры я поставлю точку.

А поговорить?

Управлять и Mac и устройствами iOS можно при помощи голосовых команд. В новых операционках стоит прокачанная Siri. Она позволяет «поговорить» практически с любым приложением. Именно голосовые помощники, кстати, стали причиной появления в последние несколько дней целой серии футуристических статей о том, как в ближайшее время отомрет такой способ ввода информации, как клавиатура. Посмотрим…

Что еще понравилось?

Приложение «Локатор». Теперь оно ищет и находит все яблочные устройства, подключенные к вашему аккаунту. Это вместо «Найти iPhone». Работает быстро и, на мой взгляд, безошибочно. Полезно тем, что поиск унифицирован, и с любого яблочного гаджета можно отследить нахождение техники. Воры, берегитесь!

Из операционки для мобильных устройств перекочевали функции «Экранное время» и «Время покоя». И это еще больше делает настольную систему или ноутбук похожим на смартфон или планшет. Теперь и на ноуте можно посмотреть сколько времени ты проводишь перед экраном. И сделать так, чтобы вечером и ночью тебя не тревожили звонками и сообщениями.

Мало того, можно задать лимит и контролировать время работы с приложением. Полезная штука для игроманов. А если вы используете для контроля за своей активностью яблочное облако, то можно получать обобщенную информацию: сколько времени вы всего провели перед электронными экранами.

А в приложении «Фото» можно редактировать снимки – для любительской съемки инструментов предостаточно. Мало того, программа сама (исходя из собственной машинной логики) структурирует и выделяет снимки. Может кому-то такой отбор и будет полезен. Фотографоманов у нас предостаточно. Из отпуска люди привозят тысячи снимков, а потом не знают, что с ними делать. «Фото» тут поможет определить лучшие и главные – чем плохо?

Фото предоставлений корпорацией Apple.

Про безопасность

Это я не проверял, вычитал в справке к Catalina. Но считаю важным и вам рассказать.

Известно, что для операционки Apple существует гораздо меньше вирусов и всяких зловредов, чем под другие операционные системы. Просто еще со времен Стива Джобса у яблочников система закрытая. Но все же…

Так вот Catalina позволяет еще лучше защитить наши данные. Она работает на выделенном томе, доступном только для чтения. А это значит, что проникнуть в ее структуру и прописать какой-нибудь опасный код или повредить системные файлы невозможно.

А в приложении «Почта» можно блокировать письма от навязчивого отправителя, отключать уведомления о чрезмерно активных переписках и отписываться от коммерческой рассылки. (Это я тоже отношу к безопасности).

Напоследок…

И еще. Пока писал этот текст, смотрел как ведет себя обновленный ноутбук. Совершенно точно, с Catalina компьютер явно стал стабильнее работать и стало лучше управление энергопитанием.