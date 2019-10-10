Какие жидкости в авто нужно успеть заменить к зиме

Омывайка для стекла уже сейчас должна быть зимней. Жителей южных областей, конечно, это развеселит, но всем остальным будет не до смеха, если в первые же заморозки дворники начнут царапать стекло без омывайки. Беда, если бачок переклинит насовсем, тогда придется отогревать авто в закрытом боксе, расходовать залитую жидкость и заливать проверенную зимнюю. Нередко из-за замерзания бачка и попыток заставить стеклоомыватели работать сгорает предохранитель или даже сам моторчик, так что ущерб из-за такого пустяка может оказаться большим.

Что сделать: израсходовать всю воду или летнюю незамерзайку и уже сейчас залить зимнюю, в которой вы уверены.

Моторное масло

Ну просто уже пора! Сейчас можно даже не записывать для себя дату замены масла, достаточно сфотографировать на мобильный этикетку с его банки при замене и показания одометра на панели с пробегом. Во-первых, так вы не забудете точное название и маркировку масла, во-вторых, смартфоны датируют фото, так что будете точно знать, когда меняли масло. Прошел год - точно нужно, даже если почти не ездили. Проехали тысяч десять километров - тоже однозначно пора. Точнее, сколько километров можно ездить на масле без замены, вам скажет механик, это зависит от типа мотора, самого масла, возраста и состояния машины, характера эксплуатации.

Что сделать: если на панели приборов появилась подсказка о замене масла или оно стало совсем черным, езжайте на замену. Только убедитесь, что новое масло и масляный фильтр - фирменные и пару дней заглядывайте под мотор по утрам, нет ли течи.

Тормозная жидкость

Скорее всего, вы и не помните, когда ее меняли. Если так, то точно нужно. Надо помнить, что тормозная жидкость в среднем живет два-три года или 30 - 40 тысяч километров, после этого она подлежит замене. Потому что со временем меняет свои свойства.

Есть такое длинное слово - «гигроскопичность». Значение у него в этом случае неприятное, потому что это свойство впитывать воду. Так вот, тормозная жидкость втягивает в себя влагу изо всех сил и со временем оказывается разбавленной водой. И тогда падает температура ее кипения, и когда вы решите максимально оттормозиться, она закипит, выделится воздух, и из-за такой пробки тормоза не послушаются педали. Никому такого не нужно.

Что сделать: заглянуть в расширительный бачок под капотом с надписью «Brake», если жидкость мутная - заехать в мастерскую для замены. В мастерской могут оценить состояние жидкости при помощи прибора-анализатора.

Охлаждающая жидкость

Она же отвечает за тепло в салоне, когда работает печка, так что дело совсем не пустяковое. При этом она может испортиться. Вообще антифриз - это вода со спиртом. Не питьевой, конечно, это сплошной яд. Еще и с присадками, которые защищают от ржавчины систему охлаждения и смазывают ее. Но чуда они не совершают, и в системе все равно появляется осадок, всякие кусочки металлов, зерна ржавчины.

Значит, и здесь нужна уборка и замена жидкости. Всяких антифризов есть великое множество, так что доливать, не зная наверняка, что было залито, точно не нужно. Лучше заменить антифриз полностью, при этом спросив у мастера, какой лучше подойдет для мотора именно вашей машины. И не слушайте тех, кто говорит, что антифриз действует пожизненно, даже если вам пересказывают рекомендации автопроизводителя. Они отталкиваются от оптимальных условий использования машины и вряд ли всерьез задумываются о том, что возраст автомобиля может перешагнуть за два десятка лет, пробег - за три сотни километров, а машина будет ездить в плюс тридцать и в минус тридцать.

Что сделать: состояние охладителя можно оценить на глазок или с помощью специальных тестовых полосок из автомобильного магазина. Только не вздумайте откручивать какие-нибудь крышки при горячем моторе! Но если вы увидели в расширительном бачке под капотом, что жидкость помутнела, изменила цвет, начала пениться, тут уж думать нечего, надо менять.

Масла в коробке передач, в мосту - это уже точно к профессионалам. Отследить их уровень и состояние, просто заглянув под капот, не получится, так что уместнее поручить это механику в мастерской. Или самому более тщательно изучить матчасть.

ВОКРУГ РУЛЯ

Три способа сэкономить на страховке

Средняя цена полиса Каско для автомобилиста - 35 тысяч рублей в год. А подешевле можно?

Можно. Но сначала нужно немного врубиться в систему добровольного автострахования. Тут платят за любое повреждение вашей машины. Но, во-первых, страхуется не гражданская ответственность, а само «железо», то есть платят не пострадавшему за вашу вину, а вам за любой причиненный вам ущерб. Во-вторых, такая страховка - дело добровольное, поэтому и тарифы утверждаются не государством, а самими страховыми компаниями.

1. Выбираем варианты. У каждой страховой - свои тарифы. Значит, проводим мини-исследование, закидывая данные для полиса в разные компании. И смело торгуемся. Но помним, что безымянные фирмы, готовые застраховать вас по дешевке, могут отказаться платить или вовсе лопнуть. Верим только солидным, с историей.

2. Копаемся в условиях. Ненужные риски не вписываем, а вот возможности снизить платеж используем. Например, франшизу. Это такое условие страхования, когда вы соглашаетесь устранять за свой счет мелкие повреждения до 10 - 20 тысяч рублей, а страховая оплатит только дорогой ремонт. В таком случае полис может быть существенно дешевле.

3. Умные скидки. Мы уже понемногу привыкли к телематике, когда небольшой прибор, подключенный к машине, показывает ваш стиль вождения, и если его посчитают аккуратным, то можно сэкономить до 20 - 30%. Причем за своим вождением вы можете следить сами с помощью мобильного - есть специальные приложения вроде SafeDrive, DriveMatic, «Лучшее Каско», «Умное Каско» и другие.

Следующий этап - персонифицирование с помощью искусственного интеллекта. Это сейчас остромодная штука - куда ни глянь. Что бы там ни говорили страховщики об индивидуальном подходе к каждому и куче коэффициентов при расчетах, цена полиса больше всего зависит от популярности модели вашей машины у угонщиков. Потому за «Ситроен» голубого цвета попросят не так много, а за черную «японку» придется раскошелиться по полной.

Недавно появилось приложение Mafin, которое на основе анализа больших массивов данных позволяет точнее просчитать риски. Например, модель машины у вас угоняемая, но район проживания благополучный. Или вы молоды, но ездите идеально. Так чего беспокоиться? Когда искусственный интеллект начнут чаще подтягивать к определению цены полиса, Каско для большинства может подешеветь процентов на тридцать. Страхование станет справедливее, более осторожные и бережливые водители не будут платить за безалаберных лихачей.