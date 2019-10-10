2019-10-10T17:16:38+03:00
Общество

Хабиб и Ефросинья: Как в этом году москвичи называли детей

Больше всего в столице родилось Александров и Софий
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В московском загсе рассказали про самые популярные имена для новорожденных в 2019 году.В московском загсе рассказали про самые популярные имена для новорожденных в 2019 году.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В московском загсе рассказали про самые популярные имена для новорожденных в 2019 году. Больше двух тысяч мальчиков назвали Александрами. А вот девочкам — их родилось 2400 — чаще всего давали имя Софья.

В топе других популярных мужских имен — Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Маленьким москвичкам часто дают имена Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Нашлись и родители, которые решили назвать детей оригинально. Теперь в столице живут Добрыни (аж 34 человека!), Хабибы, Ричарды Львы, Александры Поли, Цезари и Огнеславы. Среди девочек самые необычные имена — Лукерия, Ефросинья и Феофания.

Пока шел сериал "Игра престолов", в Москве часто называли девочек Арьями - в честь героини. Вместе с ними подрастают Радомиры, Капитолины даже Агаты-Марии. Через несколько лет они, по всей видимости, будут играть с мальчиками с такими же чудными именами - Филл, Пахом, Устин, Марсель и Пересвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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