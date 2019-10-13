2019-10-13T08:48:00+03:00
Спорт

Гимнастка Оксана Чусовитина поедет на восьмую Олимпиаду

44-летняя спортсменка, выступающая за Узбекистан, выступит на Играх в Токио летом 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Оксана Чусовитина на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года.Оксана Чусовитина на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина, которая выступала еще за сборную СССР на чемпионате мира 1991 года, выступит на своей восьмой Олимпиаде в жизни. Выступающая ныне за сборную Узбекистана спортсменка успешно отобралась на Игры 2020 года в Токио. Они пройдут с 24 июля по 9 августа, и гимнастке уже точно будет 45 лет. Для нее эта Олимпиада будет восьмой в жизни.

- Наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе, - написала у себя в Инстаграме Оксана Чусовитина.

Оксана Чусовитина попала в сборную Советского Союза в 1990 году в возрасте 15 лет. В 1991 году она победила на чемпионате мира. Она уже вошла в книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, которая принимала участие в семи Олимпиадах. Она стала самой возрастной гимнасткой на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выйдя на соревнования в возрасте 41 года и 56 дней. Но теперь этот вид спорта ждет новый рекорд.

Чусовитина выступала на Олимпиадах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 года. В разное время она представляла команды СНГ, Германии и теперь - Узбекистана.

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Нынешние соперницы по Олимпиаде в Рио еще не родились, а на родине гимнастки уже выпустили марку в ее честь. В июне текущего года Оксана Чусовитина отметила 41 год. В тот момент спортсменка, конечно, знала, что отобралась на седьмую для себя Олимпиаду — в Рио.

Седьмую. Это абсолютно беспрецедентный случай в истории мировой гимнастики. За 120 лет олимпийского движения такого не было. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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