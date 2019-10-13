Американские санкции помогли русской нефти выйти на новые рынки

В США вяло обсуждают очередной пакет антироссийских мер в экономике. По мысли заокеанских ястребов, это «накажет» Кремль и навсегда отобьет желание бросать вызов американскому доминированию в разных частях света… Впрочем, у других вашингтонских экспертов на сей счёт иное мнение. Известный русско-американский политолог Дмитрий Саймс опубликовал статью во влиятельном журнале National Interest. Где приходит к парадоксальным выводам о том, кому на самом деле помогли санкции Белого дома.

Приводим самые интересные фрагменты.

…Еще несколько лет назад перспективы России на рынке энергоносителей выглядели печально. Евросоюз, главный получатель ее нефти и газа, дистанцировался от Москвы после воссоединения (в оригинале сказано «аннексии» — ред.) Крыма… Но в этом году все иначе. РФ готовится ввести газопровод «Северный поток-2» для поставок в Европу, а также «Силу Сибири» — в Китай.

…Новые возможности для российского энергетического влияния возникли из-за неумышленных ошибок Вашингтона. Санкции США против Венесуэлы и Ирана ослабили этих давних конкурентов России на рынке «черного золота». Более того, таможенная война между Штатами и Китаем продолжает усиливаться, на фоне чего Пекин заинтересован в своём северном соседе как надежном поставщике энергоносителей.

…В 2016 году Россия обошла Саудовскую Аравию как главного поставщика нефти в КНР. А после вступления в строй «Силы Сибири» — Пекин станет вторым по объёму получателем российского газа после Берлина.

…Именно Украинский кризис (2014 года и последующие западные санкции — ред.) подвигли Москву перестать быть зависимой только от европейских покупателей энергоносителей. Но при этом за 2018 год «Газпром» продал Европе рекордные объёмы газа.

…По некоторым оценкам, из-за американских санкций российские нефтекомпании получили $905 млн дополнительной прибыли (к сожалению, автор не указывает, за какой период — ред.). После американских санкции против нефтепроизводителей из Венесуэлы — экспорт российской нефти в США за первый квартал 2019 года стал крупнейшим за последние шесть лет.

…В итоге к концу 2019 года Россия становится ещё более мощным игроком на глобальном рынке энергоносителей. И как ни смешно, частично благодарить за это нужно США, вернее, их санкции.