Даниил Медведев выиграл турнир "Мастерс" в Шанхае

23-летний российский теннисист в этом сезоне неудержим. Он уже поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга и все ближе к «большой тройке» - Джокович, Надаль, Федерер.

В субботу Даниил Медведев победил в полуфинале крупного турнира «Мастерс» в Шанхае грека с российским корнями Стефаноса Циципаса (7-я ракетка мира). Стефанос, кстати, в четвертьфинале обыграл самого Новака Джоковича. Но вот Медведев все равно оказался сильнее (7:6; 7:5).

А в финале Медведеву достался еще один теннисист с российской родословной — немецкий теннисист Александр Зверев (6- ракетка мира), сын чемпиона СССР Александра Зверева-старшего, который в 1991 году переехал в Германию. И Здесь Даниилу понадобилось всего два сета для победы. 6:4: 6:1 — счет почти разгромный.

Кстати, это был уже шестой подряд финал Медведева, включая турнир «Большого шлема» US Open. И третий победный — он в августе выиграл «Мастерс» в Цинциннати, а осенью турнир в Санкт-Петербурге и вот теперь «Мастерс» в Шанхае.

Героя мирового тура ждут теперь в Москве на домашнем турнире «Кубок Кремля», который стартует уже в понедельник, 14 октября. Но Медведев пока не уверен, сможет ли он восстановиться.

— Сейчас я поеду в Москву и надо посмотреть, как будет реагировать на это мое тело. Плюс 9-и часовой перелет и разница во времени. Не хочу никого обнадеживать, все будет по ощущениям. Но пока план прежний по турнирам — Москва, Вена, Париж, Лондон, но как получится — никто пока не знает.— сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.