2019-10-13T15:11:42+03:00
Спорт

Даниил Медведев выиграл турнир "Мастерс" в Шанхае

В финале он обыграл немца Александра Зверева
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Даниил Медведев стал победителем турнира "Мастерс" в ШанхаеДаниил Медведев стал победителем турнира "Мастерс" в ШанхаеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

23-летний российский теннисист в этом сезоне неудержим. Он уже поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга и все ближе к «большой тройке» - Джокович, Надаль, Федерер.

В субботу Даниил Медведев победил в полуфинале крупного турнира «Мастерс» в Шанхае грека с российским корнями Стефаноса Циципаса (7-я ракетка мира). Стефанос, кстати, в четвертьфинале обыграл самого Новака Джоковича. Но вот Медведев все равно оказался сильнее (7:6; 7:5).

А в финале Медведеву достался еще один теннисист с российской родословной — немецкий теннисист Александр Зверев (6- ракетка мира), сын чемпиона СССР Александра Зверева-старшего, который в 1991 году переехал в Германию. И Здесь Даниилу понадобилось всего два сета для победы. 6:4: 6:1 — счет почти разгромный.

Кстати, это был уже шестой подряд финал Медведева, включая турнир «Большого шлема» US Open. И третий победный — он в августе выиграл «Мастерс» в Цинциннати, а осенью турнир в Санкт-Петербурге и вот теперь «Мастерс» в Шанхае.

Героя мирового тура ждут теперь в Москве на домашнем турнире «Кубок Кремля», который стартует уже в понедельник, 14 октября. Но Медведев пока не уверен, сможет ли он восстановиться.

— Сейчас я поеду в Москву и надо посмотреть, как будет реагировать на это мое тело. Плюс 9-и часовой перелет и разница во времени. Не хочу никого обнадеживать, все будет по ощущениям. Но пока план прежний по турнирам — Москва, Вена, Париж, Лондон, но как получится — никто пока не знает.— сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Кипр - Россия 13 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ
Футбол, матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ
Новости 24
В Госдуме прокомментировали слова первого президента Украины о прогрессе в отношениях Москвы с Киевом
Первый министр Шотландии планирует провести референдум о независимости от Великобритании до конца года
СМИ: В результате турецкой спецоперации в Сирии погибли 14 мирных жителей
Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна
Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии
Путин о разработках гиперзвукового оружия в мире: «К этому времени у России уже будет что-то более новое»
Путин заявил, что внутриполитическая ситуация США не позволяет Трампу наладить отношения с Россией
Двух американцев арестовали за попытку напоить пивом аллигатора
«Мы потеряли настоящего героя»: Гитарист группы Queen опубликовал в Сети фото Алексея Леонова с Нилом Армстронгом
В МИД России обвинили США в попытке подорвать работу ООН за счет увеличения долга организации
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов