В чем счастье? В ДНК. Но и в деньгах тоже

Вот сейчас он придет, пританцовывая в ритме сальсы, с улыбкой до ушей, в гавайской цветастой рубахе!... У меня ведь интервью с самым счастливым человеком в мире!

Так называют датчанина Майка Викинга. В России его знают в основном по книге о хюгге – мудрости находить счастье в простых вещах вроде теплого пледа и горячего чая в осенний день.

Пришел серьезный красивый скандинав в сером пиджаке, похожий на ученого или менеджера, но никак не на главного эксперта по счастью. И оказалось, что Викинг о счастье всерьез задумался, лишь пережив большое горе. В итоге создал Институт исследований счастья в Копенгагене.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО, ТО И КИТАЙЦУ

- Наши представления о счастье на самом деле очень похожи. Счастье в России выглядит примерно так же, как в Китае, США или Дании, - Викинг начал практически с цитаты из Льва Тольстого. Получается, не только все счастливые семьи счастливы одинаково – но и все страны?

- И в чем это общее для всех счастье? Любовь, семья, деньги, путешествия?

- Именно! Когда я со своими друзьями и своими родными, у нас вкусная еда и хорошее вино, я счастлив. Когда я работаю мне удается решить сложную задачу, я счастлив. Когда я занимаюсь спортом или еду на рыбалку, я счастлив. На пляже я счастлив. И, я думаю, многие люди чувствуют себя счастливыми в тех же самых ситуациях.

Не поспоришь – мне тоже все это нравится. Но зачем тогда создавать НИИ счастья, если все просто и очевидно? Что изучает Майк и его коллеги? А с ним работают социологи, психологи, экономисты, политологи.

У счастливых людей больше шансов создать семьюФото: GLOBAL LOOK PRESS

- У вас есть какие-то инструменты, приборы, лаборатории? Как вы изучаете счастье?

- В психологии есть масса исследований про депрессию, стресс, одиночество. А мы изучаем позитивные эмоции, используя те же методы. Но счастье – очень широкое понятие. Мы можем говорить о ярких сиюминутных эмоциях (футболист счастлив, выиграв чемпионат мира. Или девушка, которой предложили руку и сердце. - Ю. С.). Но счастье – это и более глубокое чувство, удовлетворенность жизнью, не зависящая от перепадов настроения или мелких неудач. Удивительно, но за эти два вида счастья отвечают разные части мозга!

Также мы рассматриваем влияние экономики на счастье – ВВП, безработицы, инфляции... Идеальное же исследование счасть - долговременное наблюдение за жизнью людей. Берем 10 тысяч человек и изучаем их жизнь на протяжении десяти лет. Что они чувствуют, когда заканчивают университет, находят работу, теряют работу, переезжают из Москвы в Санкт-Петербург, женятся? Как это все влияет на их счастье?

СЧАСТЛИВ ПО НАСЛЕДСТВУ

- И что же делает нас счастливыми, а что - несчастными?

- Факторов много, и их можно разделить на три категории. Первая – генетика. Предрасположенность к счастью заложена в ДНК точно так же, как риск шизофрении или депрессии. Вторая – обстоятельства. Думаю, не нужно объяснять, почему Сирия и Афганистан в мировом рейтинге счастья на нижних строчках, а благополучные страны, такие как Дания, в лидерах. И третья – наше поведение и выбор, который мы делаем. На что мы обращаем внимание, чему посвящаем свое время и как смотрим на жизнь.

Ген счастья называется 5-HTT, он отвечает за то, как наши нервные клетки воспринимают серотонин – вещество, отвечающее за настроение, ощущение радости и счастья. Люди с “длинной” версией этого гена чувствуют себя более счастливыми и довольными, чем те, кому не повезло родиться с “коротким” геном счастья. Сейчас ученые считают, что от генетики счастье зависит минимум на 30 процентов, а то и на все 50!

У меня в голове счастье не раскладывается на проценты. У вас наверняка тоже. Но генетики и психологи все посчитали. Иначе какая ж это наука?

- А может тогда несчастье признать наследственным заболеванием? И лечить, встраивая в ДНК правильный ген? И все в мире станут счастливее?

- Не знаю, стоит ли это делать. Думаю, нет. Я, конечно, хочу, чтобы люди стали счастливее. Но и несчастье – необходимая часть нашей жизни. Разочарование, болезнь, разбитое сердце – все это тяжело, но людям надо проходит и через такие этапы, через сложный опыт. Я не думаю, что мы сможем просто взять и уничтожить несчастье с помощью ДНК.

Книга Майка Викинга “Хюгге" познакомила мир с секретами датского счастья

- А почему несчастье необходимо?

- Моя мать умерла в 49 лет. И я задумался – а что если я тоже проживу всего 49 лет? Что я сделал, чем я занимаюсь, на что уходит моя жизнь? Когда мы теряем близких, то задумываемся о том, что и сами когда-то умрем, что жизнь не вечна. И задаем себе вопрос: а на что я трачу свое время? А думать об этом важно. И для счастья нам необходимо ощущать, что занимаешься тем, чем на самом деле хочешь заниматься, и что это имеет смысл.

ЛЮБОВЬ, ДЕНЬГИ, ЗДОРОВЬЕ. ИЛИ НАОБОРОТ?

Выводы Института исследований счастья иногда звучат в стиле капитан очевидность. Обеспеченнные люди счастливее бедных. Женатые и замужние – счастливее, чем одинокие (в среднем и в общем). Но есть и неожиданные повороты.

- Если мы спросим 10 тысяч россиян, счастливы ли они, то увидим: семейные в среднем счастливее, чем одинокие. Но что тут причина, а что следствие? Человек счастлив от того, что он женат (или она замужем)? Или наоборот – у счастливых людей больше шансов создать семью? Попробуем другой подход. Возьмем 10 тысяч человек и будем наблюдать за ними в течение десяти лет. Кто-то из них обязательно сыграет свадьбу за эти годы. Что произойдет с уровнем счастья? Сразу, через два года, через пять лет семейной жизни? Такие исследования проводились в Европе. И они показали, что ощущение счастья нарастает еще до свадьбы. Очевидно - человек влюблен, встретил свою вторую половинку. Апогей счастья наступает сразу после свадьбы, потом постепенно снижается. Но в любом случае создание семьи – это вложение в свое долгосрочное счастье. Однако давайте вернемся к началу эксперимента, на десять лет назад. И мы увидим, что вышли замуж и женились именно те “подопытные”, кто и в холостые годы был счастливее.

- То есть быть счастливым – это способ встретить свою любовь?

- Да! Точнее, это двусторонний процесс. И то же самое можно сказать про деньги. Ученые наблюдали десятков пар близнецов в течение многих лет. Кто из них в юности чувствует себя счастливее – тот через 20 лет становится богаче. Мы часто ссвязываем деньги и счастье: мол, был бы у меня миллион, я стал бы самым счастливым человеком! Но это работает по-другому. Счастливые люди более успешны и больше зарабатывают. И со здоровьем та же история. Причем влияние счастья на здоровье и продолжительностть жизни по силе сравнимо с курением, только с обратным знаком. Счастливы люди здоровее и дольше живут.

РАБОТА И ЕЩЕ МЕСЯЦ ОТПУСКА

Остается выяснить, как стать счастливым – ведь тогда будут нам и любовь, и деньги, и здоровье!

- Одного секрета, “волшебной таблетки”, нет, - отказывается от роли золотой рыбки Майк Викинг. - Счастье состоит из множества элементов. Да, самые очевидные – семья, друзья, интересное дело, но не только.

От чего зависит, чувствуем ли мы себя счастливыми (выводы Института исследовний счастья в Копенгагене, причем это еще не полный список):

Доверие. Друзьям, коллегам, соседям. И тут речь идет о самых разных уровнях. Забыл кошелек в кафе – уверен, что вернут? Доверяю сослуживцам, что не подставят и не подсидят? Верю в добрые намерения людей в принципе?

Безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Что не останешься на улице, без денег, что дети смогут получить образование и так далее.

Материальное благополучие (не обязательно богатство). Тут, правда, есть нюансы. В бедных странах, где у людей часто не хватает денег на самые простые вещи, еду и одежду, материальное благополучие – очень важный фактор для счастья. Но когда базовые потребности уже не проблема, на первый план выходит семья и социальные контакты.

Свобода и возможность делать выбор, принимать решения – ощущение, что я управляю своей жизнью.

Работа. И он важнее, чем кажется. Во-первых, коллектив или клиенты – это общение и социальные связи. Во-вторых, работа дает человеку ощущение собственной нужности. Безработица или увольнение - одна из самых серьезных причин чувствовать себя несчастным. Даже если есть на что жить. Вместе с работой человек теряет самооценку, социальные связи, привычный распорядок дня, чувствует себя потерянным и никому не нужным.

Баланс между работой и семьей, свободным временем. Не впадаем в крайности, трудоголизм тоже еще никого не сделал счастливым. Самые счастливые люди в мире проводят на работе на 250 часов в год меньше, чем средний наемный сотрудник, пашущий 220 – 230 дней в год. А 250 часов – это, получается, 31 полный рабочий день! Нам нужен еще целый месяц отпуска для полного счастья.

СПРАВКА “КП”

Майк Викинг – основатель и руководитель Института исследований счастья (The Happiness Research Institute) в Дании. Эксперт международных проектов, таких как Всемирная база данных о счастье (World Database of Happiness). Автор книг-бестселлеров “Хюгге. Секрет датского счастья” и “Люкке. В поисках секретов самых счастливых людей” и сотен статей о счастье в разных газетах и журналах. Окончил университет в Роскильде (Дания) по специальности “Бизнес и политические науки”, работал в МИД Дании.