Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда»

Утро понедельника на радио «Комсомольская правда» начинается с главного – мы обсуждаем самые важные события в стране и в мире, произошедшие за прошедшую неделю. Своим мнением на любой вопрос как всегда готовы поделиться известные ведущие - Тина Канделаки и Максим Шевченко. Они готовы спорить, искать неожиданные повороты в каждой теме и находить ответы на вопросы, которые волнуют слушателя, рассказывать просто о сложном и, конечно, готовы услышать мнение слушателей радио «Комсомольская правда».

Максим Шевченко обещает – никакой цензуры и попыток замаскировать за красивыми фразами реальное положение вещей. Только все самое актуальное – честно и без купюр.

Мы встречаемся в программе «Доживём до понедельника» 14 октября с 8 до 11 по московскому времени. Обсудить все самое важно с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко можно, включив приемник на частоту 97,2 FM в Москве, в одном из наших городов вещания или, зайдя на наш сайт kp.ru. Эфир также можно прослушать, если скачать приложения на смартфон для iOs и Android.