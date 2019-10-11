2019-10-11T03:01:08+03:00
Спорт

Николай Комличенко: "При замене поздравил Дзюбу с голами"

Дебютант сборной России поделился первыми эмоциями от игры с Шотландией
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дебютант сборной России Николай Комличенко.Дебютант сборной России Николай Комличенко.Фото: Евгений НЕСЫН
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Форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко - воспитанник футбольного клуба "Краснодар". И в матче против Шотландии он впервые вышел на поле в майке сборной в официальной игре. Комличенко провел на поле всего несколько минут, однако же после игры поделился первыми эмоциями от своего дебюта в победной игре.

— Выходить на таком стадионе, при таком счете… Парням спасибо, тренерскому штабу. После игры все поздравили меня, поддержали — вообще бомба. Шаг за шагом. Я и пяти минутами насладился, - говорит Николай, а у самого на лице - широкая улыбка. Футболист явно доволен после игры даже пятью минутами.

Когда же его спросили, мол, если бы еще было время забил бы, Комличенко почти засмеялся:

— Ещё минуты три и забил бы сегодня?

— Ха. Скорее ещё одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом. Играли по ситуации. Надо было спокойно держать мяч, не терять, поэтому я уже как-то не думал о том, чтоб забить.

Как сказал форвард сборной Николай Комличенко, его уже приняли в команде и он ощущает себя спокойно частью сборной России по футболу. Для него это уже - не первый вызов в главную команду страны.

— Не прям сборником, но в коллективе себя уже лучше чувствую. Чемпионат Европы? Конечно, как и все я мечтаю там сыграть. Если дадут шанс, буду рад выйти с Кипром.

Комличенко менял Дзюбу и невольно напросились параллели с главным форвардом России:

— О чем говорили с Дзюбой, когда сменяли его?

— Поздравил его с голами: «Молодец, машина». Он мне удачи пожелал.

— У тебя есть свой жест после голов?

— Если вы не знаете, в Чехии я нормально забиваю (смех) После гола целую кольцо — это привет жене. У нас недавно родился сын, так что теперь ещё и кладу палец в рот. Как Франческо Тотти делал.

Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов не остался в стороне от дебюта Комличенко, о чем сам сказал игрок после матча в микст-зоне:

- После игры Черчесов просто поздравил, ничего больше. Может, дал просто себя почувствовать в сборной.

Ближайший матч у российской команды - 13 октября против сборной Кипра в гостях. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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