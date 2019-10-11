2019-10-11T17:05:58+03:00
Экономика

Родители возмущены: Минтруд хочет отобрать пособие у семей с маленькими детьми

Ведомство уличило работающих мам и пап в злоупотреблении правом.
Владимир НИКОЛАЕВ
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Минтруда предлагает выплачивать пособие только тому члену семьи, кто непосредственно ухаживает за ребенком.Минтруда предлагает выплачивать пособие только тому члену семьи, кто непосредственно ухаживает за ребенком.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минтруд выступил со странной инициативой. Ведомство решило построже обращаться с пособиями по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. По действующему законодательству семья сама выбирает, кто будет получать это пособие. Смысл в том, что оно компенсирует потерю в зарплате из-за того, что мама или папа будут меньше работать, а больше сил отдавать ребенку.

При этом получателю пособия разрешается работать неполный рабочий день. Тоже логично. Потому что деньги эти не сравнить с зарплатой. Его размер — всего 40% от среднего заработка, но не меньше 3,3 тыс. руб. на первого ребенка и 6,6 тыс. на второго и не больше 26,2 тыс. руб.

И вот Минтруд спохватился — оказывается, в законе нет четкого определения, что такое неполный рабочий день. В результате недобросовестные мамы-папы оформляют себе его продолжительность всего на полчаса меньше нормального и получают практически ту же зарплату. А некоторые по сговору с начальством, формально переходят на укороченный день, а сами отрабатывают полный — ну и зарплату получают полноценную. Да еще и пособие у них.

В министерстве это назвали злоупотреблением правом. Ведомство предлагает выплачивать пособие только тому члену семьи, кто реально ухаживает за ребенком. Если бабушка-пенсионерка, то на нее и пособие оформлять. Как раз по минимуму и выйдет с нашими пенсиями. Если все-таки мамы-папы, то на пособие они смогут претендовать если большую часть времени уделяют ребенку, а не работе. Предлагается и четко регламентировать понятие «неполный рабочий день».

- Я просто возмущена, - призналась «КП» президент Ассоциации многодетных семей Подмосковья, мама шестерых детей Елена Фоминых. - С этого года введены выплаты на детей от полутора до 3 лет, вот и нашли, чем их компенсировать. Чиновники не понимают, что не от хорошей жизни мамы маленьких детей, выходят работать: просто не хватает денег. Рождение даже одного ребенка — это мощный финансовый стресс. В стране проблемы с бедностью, с демографией, все только об этом и говорят. И на этом фоне предлагаются изменения, которые только увеличат бедность и ухудшат демографическую ситуацию! В некоторых странах при рождении ребенка семье просто платят базовый доход. А у нас наоборот — отбирают имеющееся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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