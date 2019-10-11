2019-10-11T19:13:44+03:00
Телевизор

Наши фигуристки покоряют Америку в прямом эфире

Зрителям покажут весь сезон в мировом фигурном катании, начиная с американского этапа Гран-при
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Лидером нашей сборной на состязаниях в Штатах будет Елизавета Туктамышева.Лидером нашей сборной на состязаниях в Штатах будет Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Фигурное катание недоброжелатели часто сравнивают с балетом, намекая на то, что свои медали ледовые танцоры получают незаслуженно: почему, мол, фигуристам достается олимпийское "золото", а солистам Большого театра - лишь аплодисменты? Однако многочисленная армия фанатов плевать хотела на сомнительную теорию о том, что "фигурка" вовсе и не спорт - эти люди не отвлекаются на дискуссии, стабильно заполняют ледовые арены и неистово поддерживают своих любимцев. То же самое делают и телезрители, которым по финансовым или организационным причинам не всегда удается присутствовать на соревнованиях. Теперь следить за результатами будет проще: Первый канал взялся за освещение всех состязаний сезона 2019-2020 в мировом фигурном катании, начав с открывающего его турнира – этапа серии Гран-При Skate America.

Напомним, серия Гран-при состоит из шести этапов, которые пройдут, помимо США, в Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Ну а финал Гран-при состоится 5-8 декабря в итальянском Турине. Не будем забывать и о чемпионате и Кубке России, а также о чемпионатах Европы и мира - все это тоже будет в эфире. И пусть на американском этапе Гран-при выступят не все российские звезды, шанс увидеть лучших еще появится. Просто тем, кто без ума от прыжков Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой и других ледовых красавиц, надо почаще включать телевизор.

Что же касается предстоящих эфиров, то ради любви к искусству придется вставать с первыми петухами, ведь из-за разницы во времени трансляции будут начинаться очень рано.

Расписание трансляций:

Танцы. Короткая программа – 19 октября, 05:00

Женщины. Короткая программа – 19 октября, 07:00

Танцы. Произвольная программа – 20 октября, 04:50 (повтор 13:45)

Женщины. Произвольная программа – 20 октября, 04:50 (повтор 13:45)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режиссер сериала «Заступники»: «Чтобы создать дух 60-х, снимали в Беларуси, где нет евроремонтов»
В ближайшем будущем продюсерская компания «Среда» Александра Цекало выпустит новый сериал, снятый по реальным судебным процессам, в которых принимали участие самые знаменитые советские адвокаты. Teleprogramma.pro поговорила с создателями «Заступников»
Новости 24
Роль феи-крестной в новой «Золушке» может достаться темнокожему актеру-гею
В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор
Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон
Американские ученые указали на опасность еды в упаковках
В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла
Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов
США направит военных в Саудовскую Аравию после нападения на НПЗ
Акции «Яндекса» на американской бирже упали на 17 процентов
Bloomberg: Трамп готовится назначить послом США в России Джона Салливана
Актер Евгений Миронов рассказал о знакомстве с Алексеем Леоновым
IV Спартакиада «Кадеты Приволжья-2019» стартовала в Чебоксарах
В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны
Путин высказал соболезнования семье космонавта Алексея Леонова
Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами
Военный эксперт объяснил, почему Турция выбрала российские С-400
Правительство обяжет открыть подвалы жилых домов для бездомных животных
В Кремле не получали информацию о планах Украины по размещению миротворцев на границе с Россией
Эксперт назвал последствия взрыва иранского танкера в Красном море
Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября
Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки: Суд приговорил мужчину к 26 годам тюрьмы
НАСА прервало трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы объявить о смерти Алексея Леонова
Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики
Первую в мире банковскую карту из чистого золота выпустили в Великобритании
После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей
Космонавт-испытатель Максим Сураев назвал смерть Леонова невосполнимой потерей
Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах