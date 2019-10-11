Наши фигуристки покоряют Америку в прямом эфире

Фигурное катание недоброжелатели часто сравнивают с балетом, намекая на то, что свои медали ледовые танцоры получают незаслуженно: почему, мол, фигуристам достается олимпийское "золото", а солистам Большого театра - лишь аплодисменты? Однако многочисленная армия фанатов плевать хотела на сомнительную теорию о том, что "фигурка" вовсе и не спорт - эти люди не отвлекаются на дискуссии, стабильно заполняют ледовые арены и неистово поддерживают своих любимцев. То же самое делают и телезрители, которым по финансовым или организационным причинам не всегда удается присутствовать на соревнованиях. Теперь следить за результатами будет проще: Первый канал взялся за освещение всех состязаний сезона 2019-2020 в мировом фигурном катании, начав с открывающего его турнира – этапа серии Гран-При Skate America.

Напомним, серия Гран-при состоит из шести этапов, которые пройдут, помимо США, в Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Ну а финал Гран-при состоится 5-8 декабря в итальянском Турине. Не будем забывать и о чемпионате и Кубке России, а также о чемпионатах Европы и мира - все это тоже будет в эфире. И пусть на американском этапе Гран-при выступят не все российские звезды, шанс увидеть лучших еще появится. Просто тем, кто без ума от прыжков Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой и других ледовых красавиц, надо почаще включать телевизор.

Что же касается предстоящих эфиров, то ради любви к искусству придется вставать с первыми петухами, ведь из-за разницы во времени трансляции будут начинаться очень рано.

Расписание трансляций:

Танцы. Короткая программа – 19 октября, 05:00

Женщины. Короткая программа – 19 октября, 07:00

Танцы. Произвольная программа – 20 октября, 04:50 (повтор 13:45)

Женщины. Произвольная программа – 20 октября, 04:50 (повтор 13:45)