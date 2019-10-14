Дзюба: "Я люблю нашу команду. Мы сейчас единая сила, кулак. Это нельзя потерять"

В воскресенье, 13 октября, футболисты сборной России в восьмой игре отборочного турнира Евро-2020 победили команду Кипра со счетом 5:0. Благодаря этому успеху наши вышли в финальную стадию чемпионата Европы напрямую, минуя все возможные дополнительные стадии. После матча один из героев нашей команды в поединке Артем Дзюба разговорился с журналистами, подведя итоги встречи на Кипре.

- Мы довольны, что победили и рады выходу на чемпионат Европы. Важно, что у нас нет расслабленности, нет недооценки соперника. На каждую игру готовимся по четкому плану и с пониманием, как будем играть, - говорит Дзюба.

После того, как произошло удаление, то местные кипрские фанаты стали освистывать пострадавшего от действий соперника нашего защитника Сергея Петрова. Наш капитан встал на защиту игрока:

- Нормальная тема для болельщиков, просто они не видели ногу Петрова. Там чистейшая красная. Никаких вопросов ни у кого не возникало.

По окончании матча с Кипром главный тренер нашей команды Станислав Черчесов, что теперь у нас кроме как победить на Евро-2020 не может быть ниаких задач. Дзюба нашел, что ответить наставнику:

- Рано об этом говорить, многое покажет матч с Бельгией дома. Это будет интересная игра: можно проверить себя на фоне такого топового соперника. Бельгия — гранд и фаворит. Чемпионат Европы еще не скоро, трудно говорить. Но раз Станислав Саламыч сказал, то будем пытаться это сделать.

Еще в начале 2018 года в нашу команду не верили фанаты. А теперь же все любят и обожают. Артем Дзюба сказал, что в этом нет ничего удивительного:

- Это наша страна: из крайности в крайность. Как говорил мне папа: "Время — главный судья, оно рассудит". Я не могу сказать, что это лучшая или не лучшая [сборная в истории]. Возможно, наш шанс показать это на чемпионате Европы, чего-то добиться. Раз мы смогли выйти в четвертьфинал ЧМ и играли на равных с Хорватией, то все возможно. Посмотрим. Хорошо, что сейчас у нас действительно есть команда.

В расписании сборной России на 2019 год осталось две игры. В ноябре наши сыграют дома против Бельгии и в гостях поединком с Сан-Марино завершат отборочный турнир Евро-2020. 30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата.