«Пятёрочка» наградила победителей видеоконкурса #стирателивкино

Более 100 участников со всей России прислали на конкурс свои видеоролики с фигурками супергероев из вселенной MARVEL.

Компетентное жюри оценивало видеоролики по нескольким критериям: соответствие тематике, логичность сюжета, креативность визуальной составляющей и т.п. Победителями стали 10 человек из разных уголков России – жители Краснодара, Новосибирска, Пскова, Тольятти, Лиски, Сергиев Посада, Нижнекамска и Дзержинска. Ещё одного победителя конкурса определили сами пользователи, голосовавшие в социальной сети VK. Работы всех 10 победителей вошли в итоговый фильм с озвучкой от популярных блогеров - Хованского, ЯнГо, «Кубика в Кубе», а также Эльдара Джарахова.

Как отмечают сами победители, участие в конкурсе было интересным экспериментом и для многих - «пробой пера», а возможность продемонстрировать всем свою работу с озвучкой от звёзд российского YouTube стала дополнительным стимулом.

Евгения Тюрина из Новосибирска призналась, что её интерес к вселенной MARVEL начался с фильма «Человек Паук» 2002 года. С тех пор она не только пересмотрела все фильмы, но и собрала полную коллекцию «Стирателей» в «Пятёрочке».

«В прошлом году мы собрали всю коллекцию и составили собственный комикс, за который тоже получили приз – Power Bank с «Мстителями». Поэтому когда начался конкурс по Stop Motion сразу приступили к делу. Раньше у нас был канал, где мы выкладывали свои стоп-моушены, так что делать такие ролики мы научились. Но в этот раз сложно было придумать необычный сценарий, работали над этим целую неделю. На выходных мы сделали декорации и уже потом приступили к съёмкам. Это очень кропотливая работа: нужно сделать немало кадров, а потом ещё и смонтировать, наложить музыку, эффекты и озвучить персонажей. В итоге у нас получилось 1500 кадров и классное видео».

Сергей Романов из Краснодара комиксами и кино начал увлекаться с детства. Особое впечатление на него произвел фильм «Железный человек», который вышел на экраны в 2008 году. С тех пор Сергей следит за киновселенной MARVEL и читает комиксы:

«При создании ролика конечно же вдохновлялся последним фильмом «Мстители.Финал», а также мультфильмом «Человек-паук. Через вселенные». В моем ролике объясняется, что мир «Стирателей-2» – это альтернативная реальность нашего мира, которая укладывается в общую картину комиксов о существовании мультивселенных».

Для меня это был первый опыт покадровой анимации, написания сценария и постановки сцен. К работе подошёл серьёзно и ответственно, был нацелен на победу. Около недели потратил на построение декораций, два дня ушло на съёмки и монтаж. В общем, за короткий срок примерил на себя роль и сценариста, и режиссёра, и актёра. Отдельный вклад внесли друзья и девушка: во-первых, они оказали колоссальную поддержку, а во-вторых, подарили свои голоса для героев ролика. Спасибо огромное за возможность проявить себя и получить за это ещё и приятное поощрение».

Владислав Малыгин из Дзержинска комиксами увлекается с детства, даже пытался рисовать свои истории. Эти навыки пригодились и помогли Владиславу стать одним из победителей конкурса.

«Очень нравятся супергерои, поэтому коллекционирую и скупаю всё, что с ними связано. Вот и до «Стирателей-2» добрался – уж очень понравились фигурки. Увидел случайно пост с конкурсом и решил попробовать себя. Было интересно – получится или нет что-нибудь своё создать. Хотел сделать красивую картинку, поэтому решил отрисовать самостоятельно декорации и потратил на это уйму времени. Даже настоящий мох из леса принёс, чтобы было эффектнее и натуралистичнее. Очень рад, что оценили мою работу. Ещё раз, спасибо!».

Победители конкурса стали обладателями ценных призов - смартфонов Apple iPhone Xr, приставок Sony PlayStation, а также аксессуаров Apple (AirPods 2).