Металлоинвест: Эффективное производство на благо общества и бизнеса

Существует миф, что для крупных промышленных предприятий ответственное ведение бизнеса – это прежде всего затраты, а не выгода. Огромные расходы на новое оборудование и технологии, природоохранные мероприятия. Однако опыт Металлоинвеста и других участников круглого стола «Устойчивое развитие в производстве» - ведущих компаний российской горно-металлургической индустрии – ГМК «Норильский никель», Северстали, Highland Gold Mining, Nordgold и Polymetal International, доказывает, что это далеко не так.

Компании, строящие производство на принципах устойчивого развития, с заботой о сотрудниках, клиентах и окружающей среде - гораздо более успешны и эффективны, чем живущие одним днем.

В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Компания Металлоинвест объединяет ведущие российские предприятия по производству железорудного сырья и стали. Ее горно-обогатительные комбинаты в Белгородской и Курской областях – высокотехнологические комплексы по добыче и переработке железной руды. Каждый производственный процесс на Лебединском и Михайловском ГОКах не просто создает продукцию, но и вносит важный вклад в устойчивое развитие.

- Для нас устойчивое развитие - комплексное понятие, включающее промышленную безопасность, охрану труда, развитие производственных мощностей и, конечно же, заботу об окружающей среде, - пояснила участникам встречи директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Мы развиваем бизнес на принципах устойчивости, с учетом интересов всех заинтересованных сторон и будущих поколений.

Металлоинвест планирует до конца 2024 года инвестировать около $1 млрд в развитие Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов. Реализуются проекты по повышению качества продукции - горячебрикетированного железа (ГБЖ) и окатышей, рациональному недропользованию, сокращению воздействия на окружающую среду.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Металлоинвест строит на Лебединском и Михайловском ГОКах конвейерные комплексы по доставке руды из карьеров, в которых она добывается, на обогатительные фабрики. Это 50-55 млн тонн руды в год. Когда заработают конвейеры, количество автомобильного и железнодорожного транспорта, который сейчас вывозит руду, сократится вдвое. А это означает, что снизятся выбросы в атмосферу от тепловозов и карьерных самосвалов. В переработку и обогащение будут вовлечены огромные запасы железной руды, которые сейчас находятся под железнодорожными путям и не используются.

Другое направление инвестиций компании - повышение качества продукции: железорудных окатышей и горячебрикетированного железа (ГБЖ). Это то сырье, без которого немыслима передовая металлургия, дружелюбная к окружающей среде. В современных электродуговых печах из ГБЖ и металлолома выплавляется сталь, минуя самый «грязный» аглококсодоменный этап (производство железорудного агломерата, кокса и чугуна).

Повышение качества окатышей также позволяет сокращать вредные выбросы и потребление электроэнергии при выплавке стали на металлургических предприятиях Металлоинвеста и потребителей компании во всем миру.

Таким образом, сделав ставку на сложные и дорогостоящие технологии, Металлоинвест сегодня, с одной стороны, вносит вклад в развитие «зеленой» металлургии, а с другой – получает выгоду от растущего спроса на свою продукцию. Это пример того, как производство, построенное на принципах устойчивого развития, создает ценности для всех.

«В следовании принципам устойчивого развития мы видим большие преимущества для операционной эффективности и развития долгосрочных взаимовыгодных отношений с финансовыми партнерами, клиентами и поставщиками», - резюмировала Юлия Мазанова.