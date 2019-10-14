2019-10-22T14:16:01+03:00
Свое дело

«На сбор документов уйдет менее 2 недель»: как получить до 3 миллионов рублей экспортной субсидии

В Москве 10 913 компаний являются компаниями- экспортерами. Осваивать зарубежные рынки решаются самые смелые. Выход на внешние рынки процесс долгий и дорогостоящий. Поэтому Правительство Москвы поддерживает экспортно ориентированные компании
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Сократить издержки можно, обратившись в Московский экспортный центр (МЭЦ). Там помогут возместить затраты на транспортировку продукции за рубеж (период 2018-2019 гг.), сертификацию товаров и систем менеджмента, а также затраты на получение патентов (период 2016-2019 гг.).

Основные требования для тех, кто хочет получить экспортную субсидию Правительства Москвы:

• компания должна быть зарегистрирована в Москве;

• производство тоже должно находиться на территории Москвы;

• не должно быть долгов по налогам и сборам;

• вы не должны являться банкротом;

• доля иностранного участия из офшорной зоны в уставном капитале компании-претендента не должна превышать 50%.

Соответствуете всем заявленным условиям, но боитесь большого пакета документов? Отбросьте страхи. По опыту компаний, которые уже подали заявки на получение субсидий, на подготовку документов уходит менее 2 недель. Самое долгое - получение банковских выписок - до 10 рабочих дней. Но если во время работы вы внимательно следили за всеми документами, то сбор «бумажек» не отнимет много усилий. К тому же, в этом году процедура стала значительно проще, чем была ранее.

«Сотрудники Московского экспортного центра все время были на связи, они подсказывали и направляли, что сильно облегчило сбор необходимого пакета документов», - говорит финансовый менеджер компании «ЭКССПОРТ» Евгения Кудрявцева. Прим. «ЭКССПОРТ» подала заявку на компенсацию транспортных затрат.

По словам Евгении Кудрявцевой, на сбор документов ушло 1-1,5 недели. Но если бы изначально все справки были бы готовы, то можно было уложиться и в более короткий срок. В их компании сложности возникли при заверении выписки из банка и переводе транспортной документации на русский язык.

Даже если вы уверены, что уложитесь в срок, не стоит забывать, что в оформлении могут выявить неточности. В таком случае документы вернут на доработку. Поэтому лучше подавать заявку за 1-2 недели до окончания приема, чтобы подстраховать себя.

Осталось не так много времени - заявки принимаются до 15 ноября. Вам стоит сделать три шага на пути к субсидии: получить форму заявки на сайте moscow-export.com, собрать пакет документов и подать их в Московский экспортный центр (Большой Гнездниковский переулок дом 3).

После этого, дело за малым - дождаться окончания экспертизы и вердикта отраслевой комиссии.

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