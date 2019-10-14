Второй в 2019 году конкурс на президентские гранты НКО стал рекордным

14 октября второй в 2019 году конкурс для некоммерческих организаций (НКО) на предоставление президентских грантов установил рекорд по количеству проектов, получивших грантовую поддержку: если по итогам первого грантового конкурса этого года были отобраны 1 644 проекта, то в этот раз 2 128.

«Такого количества проектов еще не было», - констатировал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Заявки на второй в 2019 году конкурс президентских грантов для НКО принимались с 10 июня по 31 июля.

«Помните, у нас пока шла работа через грант-оператора, максимальное количество НКО было в районе 11 тысяч, максимум — 12, а сейчас 22 тысячи. В два раза увеличилось количество некоммерческих организаций, которые приняли участие в конкурсе - отметил Сергей Кириенко на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. - Когда в прошлом году процент участия был 8% (в России 215 тысяч НКО), у экспертов была гипотеза, что это, наверное, все. В этом году мы перевалили уже за 10%».

Члены координационного комитета определили итоговые значения проходных баллов для победы в конкурсе. Проекты, набравшие необходимое количество баллов, «автоматически» попадают в перечень победителей. На второй конкурс 2019 года было подано 9 073 проекта из всех регионов страны. По предложению объединенного экспертного совета грантовый фонд для распределения составляет 4,35 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября.

Причем, власти федеральные власти предпринимают массу усилий по повышению юридической грамотности гражданского общества. За последние годы проведено больше трехсот обучающих семинаров. В 2018 году были запущены онлайн-курсы по социальному проектированию.+

«Даже несмотря на то, какого качества поступают заявки, мы помогаем некоммерческим организациям научиться разговаривать на языке нормальной проектной культуры, хорошо готовить заявки, уметь привлекать дополнительное финансирование, ну и, наверное, не случайно получается, что в этом году мы делим 8 млрд рублей бюджетных средств, и почти 5,5 млрд к ним добавляются небюджетных», – добавил Сергей Кириенко.

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Прием заявок на очередной конкурс планируется начать 15 октября. Ключевыми нововведениями в сфере грантовой политики с первых дней работы фонда стали полный переход на электронный документооборот, сокращение перечня необходимых для подачи заявки документов до устава организации (остальные сведения об организациях фонд получает самостоятельно) и введение системы оценки заявок, учитывающей разницу в опыте и масштабе деятельности участников конкурсов из регионов. Подробная информация о Фонде президентских грантов и поддержанных им проектах доступна на сайте фонда президентскиегранты.рф.