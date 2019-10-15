Часы Леонова

Умер космонавт Алексей Леонов. Принято считать, что в первый отряд космонавтов отбирали летчиков исключительных физических способностей, а интеллектуальные дарования были делом второстепенным. Это заблуждение, почти все космонавты были в училищах отличниками. Но даже на этом фоне Алексей Леонов выделялся яркими и разнообразными талантами.

Так уж получилось, что мы были хорошо знакомы. Я знал его семью, супругу Светлану Павловну. Не могу сказать, что Леонов наградил меня своей дружбой. Но благосклонностью - несомненно. Он был очень остроумным человеком, мастером розыгрышей. Однажды Леонов подарил мне часы командира космического экипажа. И объяснил, что циферблат, когда пролетаешь над континентом, меняет цвет. Над Европой - голубой, над Америкой - красный, над Азией - желтый, над Африкой - черный. Каждый раз при встрече Леонов спрашивал меня, проверил ли я радужный циферблат. Я отвечал, что ни в одном самолете изменений не заметил. «А ты не сиди на земном приколе, слетай в космос, - лукаво говорил космонавт. - Часы работают только в космосе». Он отличался выдающейся ответственностью за порученное дело, забытое качество. Перед миссией «Союз» - «Аполлон», когда Леонов был командиром советского экипажа, Брежнев сказал ему: «Алексей, мы тебя не назначили, а выбрали. Потому что ты лучше всех сможешь представить всю страну».

Те самые командирские часы, секрет которых знал только Алексей Леонов. Фото: Сергей ЛЕСКОВ

Сейчас популярны кризисные менеджеры. Леонов был лучшим кризисным космонавтом, который умел найти выход из самых невероятных ситуаций. Жаль, из-за малодушия руководства СССР сорвалась наша лунная экспедиция, где Алексей Леонов был командиром первого экипажа. Алексей Леонов объяснил мне, почему принял участие в шоу «К барьеру!», где его оппонентом стал антисемит генерал Макашов. Леонову было совестно, что когда-то ему было неприятно присутствие негров в американском отряде космонавтов. Позже он понял, что разделение человечества на народы на весах Вселенной - мелкое событие, всех людей объединяют вечные и неоспоримые ценности. Но дуэль с антисемитом Леонов с треском проиграл, что не делает чести телевизионной аудитории. Мало кому известно, что Леонов помог астронавту Томасу Стаффорду, командиру американского «Аполлона», усыновить двух сирот из детского дома во Фрянове. Кажется, один из мальчиков стал летчиком. Леонов был кумиром советской молодежи. Сейчас другие кумиры. Какое время, такие кумиры. Часы Леонова лежат на старой шахматной доске, на которой мы как-то с Алексеем Архиповичем выясняли шахматные отношения...

Похороны дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, генерал-майора Алексея Леонова пройдут сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.