Где за рубежом легче и приятнее потратить деньги

Президент Владимир Путин сообщил во время визита в ОАЭ, что туристы из России оставили в Объединенных Арабских Эмиратах около 1,3 млрд долларов в прошлом году.

«КП» посмотрела, в какие страны и регионы россияне ехали охотнее всего, и где оставили больше всего денег в 2018-м?

В общем, наши отдыхающие потратили за рубежом в прошлом году около 34,5 млрд долларов (сведения Всемирной туристической организации ООН — ред.). При том мы оказались седьмыми в списке стран, граждане которых тратят больше всего в в заграничных турах ( лидеры — китайцы, 277 млрд. долларов).

Итак, лидеры российских туристических предпочтений.

В Турции в 2018-м отдохнуло 6 миллионов россиян — они оставили там около 8 млрд. долларов.

Испания — лидер по вниманию туристов из России, в 2018-м там побывало 1,1 миллиона россиян. На Пиренеях русские потратили около 3 млрд. долларов (Национальный институт статистики Испании).

Таиланд принял более 850 тысяч граждан РФ — они обогатили бюджет южной азиатской страны на 5,8 млрд. долларов (сведения пресс-службы туристического управления Таиланда).

Италия — 804 тысячи в 2018-м, 1,6 млрд. долларов потрачено (Национальное агенство Италии по туризму).

Дубай, в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2018-м посетило чуть менее 700 тысяч туристов из России. Их траты составили 1,3 миллиарда долларов.

Болгария — 511 тысяч русских туристов, около 4,9 млрд долларов.

При этом в Крыму в 2018-м провели свои отпуска 6,8 млн россиян. Отчего бюджет Крыма пополнился суммой в 400 млрд. рублей или 6,1 млрд. долларов ( по данным министра курортов и туризма республики Вадима Волченко).

За комментарием «КП» обратилась к Сергею Голову, президенту Союза туристических агентств:

- Обычный российский турист тратит в Эмиратах не менее двух тысяч долларов?

- Это, наверное, не так должно считаться. Эмираты до сих пор - один из самых крупных центров по закупке техники. Там много стоков брендовых марок. И очень большой выбор шуб. Они после Греции были одним из центров по пошиву шуб из норки. И они не по полторы-две тысячи стоят, а по пять и по десять тысяч долларов. И айпад, который там на 500-600 долларов дешевле, чем у нас. Так что средний чек может быть больше двух тысяч.

- В Европе в предпочтениях русских лидируют испанцы?

- Я был на встрече с посолом Испании и там состоялась презентация нового направления отдыха — шоппинг Мадрид. Они хотят переориентировать людей из Барселоны в столицу страны. Сделать новый маркетинг. Назывались большие цифры про траты наших туристов. Но Эмираты в этом смысле, наверное, вне конкуренции — из-за современной техники, брендовых вещей, золота и шуб.

- Золото?

- В Эмиратах один из двух крупнейших в мире центров по торговле золотыми изделиями, в Шардже.

- Кто и как еще привлекает наших отдыхающих?

- Испанцы, например, сняли ограничения по чеку на такс-фри для российских туристов. Раньше с покупок шел возврат с чека на 90 евро. Теперь с любой покупки возможен возврат. И экономия на покупках может доходить до 10 процентов. Понятно, что отдых в Барселоне и в Мадриде — это разные вещи. Из Барсы близко до Андорры, где беспошлинная торговля — потому испанцы задумались о подобной схеме и в Мадриде. Визы они вообще отменить для россиян не могут, как сделали Эмираты. Но поток же не может на пустом месте увеличиться — потому сняли ограничения по визам. И народ поехал. У Эмиратов были ограничения и по срокам пребывания, и относительно одиноких женщин —но сейчас и этого фактически нет. И тоже поток вырос.

- Кто лояльнее всех с выдачей виз?

- Итальянское посольство по выдачи виз было в прошлом году, пожалуй, наиболее лояльным из всех. И они считали, что по числу выданных виз они обогнали и Испанию, и Болгарию. Но не факт, что все эти визы использовались для отдыха именно в Италии, а не в других европейских странах. Кстати, французы в этом году давали очень хорошие сроки и лояльно себя вели.