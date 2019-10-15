Узнают даже в маске! И это не сказки Маска

Звучит как пассаж из фантастического романа. Но - факт. Криминалисты Следственного комитета России объявили, что уже начали применять технологии, распознающие человека по записи с видеокамер, даже если он напялил на голову чулок или балаклаву! На сайте СК появилась ссылка на ролик "Чудеса криминалистики» в YouTube.

"Идущие на преступление сознательно научились работать "на камеру" - прячут лицо под маской, используют объемную одежду, под которой человеку трудно установить телосложение," - говорится в сюжете.

На кадрах один из таких преступников, который пошел на убийство коммерсанта в Тамбове. Фото: СК РФ

На кадрах один из таких преступников, который пошел на убийство коммерсанта в Тамбове. Несколько лет назад его бы могли не опознать по камерам. Но сегодня видеоэкспертиза позволяет улучшить кадры и проявить цвет, если запись черно-белая. Программа делает изображение объемным, набрасывает на него миллиметровую сетку, которая позволяет точнее определить личность, его телосложение, рост и даже ... походку.

Насильник, нападавший на своих жертв в подъездах. Фото: СК РФ

"Используются технологии наложения 3D-моделей лица на размытые кадры. Так в Москве был пойман насильник, нападавший на своих жертв в подъездах, не опасавшийся видеокамер домофонов из-за низкого качества их съемки. Под натиском доказательств обвиняемому остается только дать признательные показания," - отмечается в сюжете СК.

Кстати, только в одной Москве сегодня сеть системы распознавания лиц уже насчитывает более 162 тысяч камер.

И можно было бы лишь порадоваться за российских пинкертонов. В теории. А на практике - увы, почему-то очень часто после резонансных происшествиях выясняется, что на месте камер либо не было, либо они "смотрели в другую сторону», а то и вовсе были «отключены на профилактику».

Например, когда я шел в редакцию «Комсомолки", чтобы написать эту заметку, увидел - городская камера (смотрите фото), которая должна следить за оживленным перекрестком с фасада дома №21 по Мирскому переулку столицы была направлена на ... макушки деревьев в Петровском парке. Ворон что ли она там считала?

Камера на фасаде дома №21 по Мирскому переулку, направленная на макушки деревьев.Фото: Александр БОЙКО

И так во всем - профессионалы-то у нас хорошие, головы светлые, технологии передовые, а как доходит до дела - все упирается в стену вечного русского раздолбайства. Ну, сколько можно?