2019-10-15T17:46:16+03:00
Национальный вопрос в России

Нам дорог каждый из 150-и языков России!

Под таким девизом прошло заседание экспертного совета премии «Ключевое слово», организованного ФАДН России
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Заседание экспертного совета проходило в конференц-зале «Комсомольской правды».Заседание экспертного совета проходило в конференц-зале «Комсомольской правды».Фото: Иван МАКЕЕВ
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Игровое приложение для телефона для изучения юкагирского, пластилиновые мультики по мотивам адыгских сказок, башкирские пенсионерки развивают сайт «Вики-бабушки», Школа тундровика на Таймыре, 15-томный словарь якутского языка… Из всего этого разнообразия экспертному совету по присуждению премии «Ключевое слово», собравшемуся в конференц-зале «Комсомольской правды», предстояло выбрать кандидатов в победители.

СПРАВКА

«Ключевое слово» - общероссийский конкурс лучших реализованных проектов. Он организован Федеральным агентством по делам национальностей и призван подчеркнуть уникальное языковое многообразие нашей страны, поощрить особый вклад ученых, педагогов, общественных деятелей и просто неравнодушных россиян в сохранение языков народов нашей страны. Проводится в третий раз.

В этом году лауреатов определяли в номинациях «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», премии «За сохранение малых языков» и «За особые заслуги», плюс специальная номинация «Социально ответственный бизнес». Заседание проходило под председательством главы ФАДН России Игоря Баринова. Выявлять победителей призвали виднейших лингвистов страны, представителей Российского Комитета ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей. В результате жюри удалось выбрать из 713-и присланных на конкурс работ кандидатов в победители. Их имена огласят 25 октября в здании Торгово-промышленной палаты.

С вступительным слвом выступили Глава ФАДН России Игори Баринов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Фото: Иван МАКЕЕВ

С вступительным слвом выступили Глава ФАДН России Игори Баринов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.Фото: Иван МАКЕЕВ

ТАК И СКАЗАЛИ

Глава ФАДН России Вячеслав БАРИНОВ:

- «Комсомолка» наш традиционый партнер - одно из немногих изданий, взвешенно и ответственно подходящих к такой чувствитеьной теме, как межнациональная и межконфессионаьная проблематика. Ведь любое неосторожно брошенное слово может породить конфликт с серьезными последствиями, выплеснуть множество негативных эмоций. Язык - основа самоидентификации. Сегодня в России говорят на 150 языках и множестве диалектов. Поэтому нам, с одной стороны, необходимо сохранять языковое многообразие, а с другой - постоянно заботиться о русском - языке надэтнической консолидации, выполняющем связующую функцию.

Главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир СУНГОРКИН:

- Национальные вопрос, вопросы языкознания - самая рейтинговая и актуальная для журналистов тема. И такие мероприятия, как премия «Ключевое слово» повышают мотивацию для работы СМИ, дают ей ориаентиры, предостерегают от неосторожных высказываний.

Члены жюри художник Никас Сафронов и проректор по учебно-воспитательной работе Института русского языка Елена Колтакова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Члены жюри художник Никас Сафронов и проректор по учебно-воспитательной работе Института русского языка Елена Колтакова.Фото: Иван МАКЕЕВ

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