Паралимпийцы смогут заказывать Яндекс.Такси по специальному тарифу

Чаще пользоваться такси и меньше платить за поездки: сервис Яндекс.Такси решил поддержать российских паралимпийцев. Для многих отечественных спортсменов-колясочников поездка из дома на тренировку — это уже целое испытание, ведь для этого требуется специально оборудованный автомобиль. В Яндекс.Такси решили разработать для паралимпийцев особые условия пользования тарифом «Специальный», чтобы у них была возможность меньше платить за поездки.

Тариф «Специальный» предназначен для маломобильных пассажиров, пользующихся автомобильными колясками. Вызывая машину с таким тарифом, пассажир может быть уверен, что к нему приедет автомобиль с просторным салоном и рельсами-пандусами. В августе эта услуга Яндекс.Такси в пилотном режиме заработала в Екатеринбурге. До конца 2019 года она появится и в Нижнем Новгороде. В планах сервиса — запустить тариф «Специальный» по всей стране. Проект Яндекс.Такси в Нижнем Новгороде поддержала местная администрация: город славится своей командой паралимпийцев, завоевавшей на последней Олимпиаде всевозможные награды.

- Мы рады помочь паралимпийцам с организацией поездок, а также выразить им свою поддержку и восхищение, - подчеркнул директор по стратегическому развитию бизнеса Яндекс.Такси Алексей Федотов. - У участников Паралимпиады жесткие графики тренировок, мы надеется, что наш сервис поможет спортсменам не только занять победные места, но и в дальнейшем продолжать динамичный образ жизни. Мы уверены, что технологии смогут помочь людям, требующим повышенного внимания, жить в доступной среде.

Вопрос о создании комфортной транспортной инфраструктуры для спортсменов-инвалидов недавно поднимал президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. По его словам, транспортная доступность — один из главных стимулов, который побудил бы многих людей с ограниченными возможностями начать регулярные занятия спортом.

Как сделать поездки для инвалидов более комфортными и доступными, обсуждалось и на Всероссийской конференции TAXI 2019, проходившей в Сочи 10-11 октября. Главные камни преткновения — дефицит муниципальных машин, ограниченные часы их работы и необходимость заказывать такси заранее, за несколько дней. Все это сильно ограничивает возможность колясочников часто и с комфортом передвигаться по городу. К тому же специально оборудованные автомобили стоят достаточно дорого, и это сдерживает спрос на них у коммерческих перевозчиков. В то же время доля специальных машин для маломобильных пассажиров в любом городе мира считается показателем эффективности развития отрасли такси.

Один из способов решения проблемы — использовать автомобили для маломобильных пассажиров и для других целей. Член Общественной палаты РФ Михаил Киселёв, например, считает, что такси с просторным салоном и пандусами пригодятся для поездок мам с маленькими детьми — в таких машинах удобно перевозить коляски. Наверняка спецавтомобили найдут спрос и у других пассажиров, не ограничивая таксистов в заказах.

Первый опыт поездок по тарифу «Специальный» уже получили пассажиры Екатеринбурга. Автомобили, приезжающие на вызов по этому тарифу, оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных пассажиров. У машины есть рельсы, в салоне с увеличенным пространством - крепления, чтобы фиксировать коляску. Что немаловажно, пассажир может оставаться в коляске все время, пока длится поездка: далеко не все люди по состоянию здоровья могут пересесть в обычное пассажирское кресло. Места в салоне хватит еще на трех сопровождающих пассажира людей.

Водители Яндекс.Такси, работающие по тарифу «Специальный», проходят специальное обучение и знают, как правильно обращаться с пассажиром и с коляской. Приезжая на вызов, таксист помогает клиенту удобно разместиться в салоне и покинуть его, когда машина добралась до пункта назначения.