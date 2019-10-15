В России выдан 15-миллионный электронный больничный

Во вторник, 15 октября, в нашей стране выдан 15-миллионный электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Его получил пациент Судогодской центральной больницы имени Поспелова во Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС РФ), на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Республика Татарстан. Здесь оформили 1 млн 24 тысячи 122 цифровых бюллетеня. На втором месте – Московская область, 735 362 выданных электронных больничных. На третьем месте – Кемеровская область, 692 083 ЭЛН.

Если говорить о доле электронных листков нетрудоспособности в общем количестве выданных больничных, то по последним данным лидирует Республика Северная Осетия (Алания) – 91,29%. То есть абсолютное большинство бюллетеней здесь уже оформляется с использованием передовых технологий, в электронной форме. Следующие в тройке лидеров Чувашская республика — 85,3% электронных больничных и Белгородская область – 77,87%.

В целом по данным на 15.10.2019 электронные больничные листы выдают свыше 8 тысяч медицинских организаций. Это около 72,71 % от общего количества поликлиник и больниц в России.

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В чем преимущества ЭЛН

- Его нельзя испортить или потерять.

- Не нужно ехать на работу, чтобы сдать бюллетень в отдел кадров - достаточно сообщить номер ЭЛН работодателю по телефону или по электронной почте.

- Сокращается время заполнения больничного, и врач может уделить больше внимания пациенту.

- Для работодателей сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности.

- Для государства (ФСС РФ) снижаются расходы на изготовление бланков.

- Усиливается контроль выдачи и оформления больничных, исключаются подделки.