2019-10-15T22:36:56+03:00
Общество

Открытие Mercedes-Benz Fashion Week: Зайцев нашел спасение от банкротства, а молодые дизайнеры превратили моделей во фриков

В «Манеже» началось главное модное событие осени
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Некоторые модельеры невольно подражают маэстро Зайцеву. Экстравагантные шляпы Вячеслав Михайлович делал ещё лет 40 назад.Некоторые модельеры невольно подражают маэстро Зайцеву. Экстравагантные шляпы Вячеслав Михайлович делал ещё лет 40 назад.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный показ Вячеслава Зайцева "Москва и москвичи" в рамках Mercedes-Benz Fashion Week отгремел во вторник в "Манеже". Своей коллекцией знаменитый маэстро моды, видимо, намекает поклонникам, что наконец нашел способ справиться с надвигающимся банкротством. Напомним: Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 миллионов рублей с ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева". Иск связан с долгами 81-летнего дизайнера по арендной плате за земельный участок, где располагается Дом моды Зайцева.

Начинающие звезды моды, дабы выделиться, нарядили красавиц в нелепые объемные вещи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начинающие звезды моды, дабы выделиться, нарядили красавиц в нелепые объемные вещиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как объясняет сам маэстро, за последние годы интерес к моде у москвичей упал, клиентов стало в разы меньше. Видимо, на новую коллекцию Вячеслав Михайлович возлагает большие надежды.

Вячеслав Зайцев, ностальгируя по юности, представил коллекцию в духе 60-х годов: элегантные шляпки — плафоны в стиле картины «Завтрак у Тиффани» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Зайцев, ностальгируя по юности, представил коллекцию в духе 60-х годов: элегантные шляпки — плафоны в стиле картины «Завтрак у Тиффани»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, вдохновителем этого образа для Зайцева стала Жаклин Кеннеди. В похожей шляпке Жаклин не раз появлялась на официальных мероприятиях со своим супругом Джоном Кеннеди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, вдохновителем этого образа для Зайцева стала Жаклин Кеннеди. В похожей шляпке Жаклин не раз появлялась на официальных мероприятиях со своим супругом Джоном Кеннеди.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советские годы Зайцева называли «Красный Диор». Любовь ко всем оттенкам алого и народному орнаменту на тканях модельер сохранил и по сей день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советские годы Зайцева называли «Красный Диор». Любовь ко всем оттенкам алого и народному орнаменту на тканях модельер сохранил и по сей деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подиум 81-летний Вячеслав Михайлович вышел с тростью. Маэстро моды не скрывает, что страдает от болезни Паркинсона. Плюс ко всему три года назад дизайнер перенес замену сустава на голени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подиум 81-летний Вячеслав Михайлович вышел с тростью. Маэстро моды не скрывает, что страдает от болезни Паркинсона. Плюс ко всему три года назад дизайнер перенес замену сустава на голениФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот, к примеру, классическое платье-футляр с высоким дерзким вырезом, разбавленное рваными колготами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот, к примеру, классическое платье-футляр с высоким дерзким вырезом, разбавленное рваными колготами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видимо, этот художник озаботился о своих клиентах, которые боятся в общественном транспорте подцепить грипп Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видимо, этот художник озаботился о своих клиентах, которые боятся в общественном транспорте подцепить гриппФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...И куда можно выйти в таком боди из чёрной кожи? Если только на рок-концерт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...И куда можно выйти в таком боди из чёрной кожи? Если только на рок-концерт.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вряд ли даже самая заядлая модница решится проехаться в метро вот с таким вот коромыслом. А для показа, безусловно, эффектный образ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вряд ли даже самая заядлая модница решится проехаться в метро вот с таким вот коромыслом. А для показа, безусловно, эффектный образФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На плечах обои, под глазами синяки — неплохой костюм для предстоящего Хэллоуина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На плечах обои, под глазами синяки — неплохой костюм для предстоящего ХэллоуинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве открылась неделя моды.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В ООН заявили о растущем риске ядерной конфронтации
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона
Генпрокуратура Украины завела три дела о хищениях в оборонной сфере
Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную на 7,5 лет израильтянку
Текст соглашения по Brexit может быть опубликован 16 октября
В "Лиза Алерт" предложили контролировать местоположение педофилов
Минобороны опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии
Низкие цены и не работающий сайт: В Госавтоинспекции рассказали, как распознать недобросовестные автошколы
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
Экзамены на получение водительских прав в России с 2020 года будут сдавать по-новому
Большинство аварий со смертельным исходом в России происходит из-за самонадеянности водителей
Автосалоны смогут сами устанавливать номера на новые машины с 2020 года
Кузнецова считает возвращение смертной казни невозможным
Россия и ОАЭ заключили сделки на сумму 1,5 млрд долларов
Путин подарил принцу Абу-Даби белого кречета
В России зафиксирован рост сексуальных преступлений против детей
Турецкий генерал-майор: «Угрозы для российских туристов в наших курортных зонах нет»
В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом
Медведев пообещал регулярно проводить совещания по выполнению поручений
Чувашия потратила 156 млн. рублей на диагностическое оборудование для новой поликлиники
Realme X2 Pro: "Убийца Xiaomi" представила смартфон с самой быстрой зарядкой