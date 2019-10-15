Открытие Mercedes-Benz Fashion Week: Зайцев нашел спасение от банкротства, а молодые дизайнеры превратили моделей во фриков

Специальный показ Вячеслава Зайцева "Москва и москвичи" в рамках Mercedes-Benz Fashion Week отгремел во вторник в "Манеже". Своей коллекцией знаменитый маэстро моды, видимо, намекает поклонникам, что наконец нашел способ справиться с надвигающимся банкротством. Напомним: Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 миллионов рублей с ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева". Иск связан с долгами 81-летнего дизайнера по арендной плате за земельный участок, где располагается Дом моды Зайцева.

Начинающие звезды моды, дабы выделиться, нарядили красавиц в нелепые объемные вещиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как объясняет сам маэстро, за последние годы интерес к моде у москвичей упал, клиентов стало в разы меньше. Видимо, на новую коллекцию Вячеслав Михайлович возлагает большие надежды.

Вячеслав Зайцев, ностальгируя по юности, представил коллекцию в духе 60-х годов: элегантные шляпки — плафоны в стиле картины «Завтрак у Тиффани»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, вдохновителем этого образа для Зайцева стала Жаклин Кеннеди. В похожей шляпке Жаклин не раз появлялась на официальных мероприятиях со своим супругом Джоном Кеннеди.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советские годы Зайцева называли «Красный Диор». Любовь ко всем оттенкам алого и народному орнаменту на тканях модельер сохранил и по сей деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подиум 81-летний Вячеслав Михайлович вышел с тростью. Маэстро моды не скрывает, что страдает от болезни Паркинсона. Плюс ко всему три года назад дизайнер перенес замену сустава на голениФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот, к примеру, классическое платье-футляр с высоким дерзким вырезом, разбавленное рваными колготами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видимо, этот художник озаботился о своих клиентах, которые боятся в общественном транспорте подцепить гриппФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...И куда можно выйти в таком боди из чёрной кожи? Если только на рок-концерт.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вряд ли даже самая заядлая модница решится проехаться в метро вот с таким вот коромыслом. А для показа, безусловно, эффектный образФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На плечах обои, под глазами синяки — неплохой костюм для предстоящего ХэллоуинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН