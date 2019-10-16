2019-10-16T16:32:46+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за плохую реализацию нацпроекта по безопасности дорог

Премьер-министр поручил больше не допускать этого
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В эти дни в городе проходит специализированная выставка «Дорога-2019», вот по этому случаю правительство и отправилось на выездное совещание. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССВ эти дни в городе проходит специализированная выставка «Дорога-2019», вот по этому случаю правительство и отправилось на выездное совещание. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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В среду в Екатеринбурге премьер Дмитрий Медведев провел совещание по безопасности на дорогах. В эти дни в городе проходит специализированная выставка «Дорога-2019», вот по этому случаю правительство и отправилось на выездное совещание.

На выставке премьеру показали новые полицейские автомобили Skoda и УАЗ и дорожную технику. Заглянул Медведев и в салон автобуса-тренажера, который демонстрирует действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении: он оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения, укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона и экранами для демонстрации фильмов.

На состоявшемся после этого совещании глава МВД Владимир Колокольцев порадовал: число погибших в ДТП в России по итогам первых девяти месяцев 2019 года снизилось примерно на 10%.

А вот у Медведева статистика оказалась вовсе не такой радужной.

- В 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17-ти число погибших в ДТП даже выросло, - сказал Медведев и потребовал разобраться в причинах.

Премьер также поручил губернаторам устранить отставание по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, деньги из федеральной казны регионам выделяются, а дороги при этом не строятся. Так, менее чем на 50 процентов выполнены работы в Забайкальском крае, Крыму и Сахалинской области.

- В нескольких регионах освоено менее 30 процентов выделенных средств, причем даже с учетом сезонных факторов.

Я уж не говорю о том, что темпы нужно увеличить, но нужно разобраться с тем, почему это произошло, и впоследствии этого не допускать, - заявил Медведев.

Премьер напомнил, что я федеральный проект «Дорожная сеть» предусматривает контракты на строительство порядка 7 тысяч объектов, больше половины из которых - местного значения.

- Это как раз те самые дороги, которые ведут к дому. От них зависит комфорт и благополучие людей, именно эти дороги в наибольшей степени людям видны, - заметил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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