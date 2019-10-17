2019-10-17T02:28:52+03:00
Звезды

Шарлиз Терон – о романе с Брэдом Питтом: «У меня были отношения, которых я даже не заметила!»

Актриса впервые прокомментировала слухи о любовной связи с экс-супругом Анджелины Джоли
Ирина СУХАНОВА
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Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом.Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом. Голливудскую звезду вынудили сделать это во время прямого эфира. Вместе с Николь Кидман Шарлиз пришла на популярное телешоу «Правда или ложь» ведущей Эллен Деженерис, чтобы рассказать о новом фильме «Скандал». Терон пришлось отвечать на каверзные вопросы, один из которых поставил ее в неловкое положение.

Эллен задавала своим гостьям вопросы, на которые они должны были ответить честно и прямо. В один из моментов на экране появилась фотография Брэда Питта.

- Я не встречалась с ним, - быстро ответила Николь Кидман.

Шарлиз замешкалась, ведь о том, что между ней и Брэдом промелькнула искра, в декабре прошлого года писали все таблоиды планеты.

- Я тоже нет, но, вероятно, все-таки встречалась, - пошутила Терон.- У меня были целые отношения, которых я даже не заметила!

Терон пришлось отвечать на каверзные вопросы, один из которых поставил ее в неловкое положение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терон пришлось отвечать на каверзные вопросы, один из которых поставил ее в неловкое положение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, в 2018 году в издании Hollywood Life появилась информация, что предполагаемых любовников — Питта и Терон — якобы заметили вместе на свидании в Лос-Анджелесе. По версии издания, 55-летний Брэд и 43-летняя Шарлиз завязали отношения в канун Рождества. Актрису пригласили на специальный показ фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить». Терон и Питт встретились в кинозале и весь сеанс провели вместе. А потом якобы продолжили встречу в баре.

- Она пила коктейль с водкой, он – минеральную воду, - рассказал инсайдер. – Он обнимал ее за талию, они шутили и смеялись. Было заметно, что им хорошо друг с другом.

Увы, все это оказалось только домыслами (хотя какая красивая могла бы получиться пара!). Более того, Шарлиз признается, что она по-прежнему одна и открыта для новых отношений. Хотя у нее катастрофически не хватает времени на личную жизнь. Помимо плотного рабочего графика огромное место в жизни Шарлиз занимает воспитание детей. Она – мать-одиночка, и забота о двоих приемных детях поглощает все ее свободное время. После неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) Шарлиз Терон полностью посвятила себя сыну Джейсону (которого актриса считает девочкой) и дочке Августе.

Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о сыне Джейсоне (которого актриса считает девочкой) и дочке Августе. Фото: EAST NEWS

Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о сыне Джейсоне (которого актриса считает девочкой) и дочке Августе.Фото: EAST NEWS

- Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна, - призналась Терон на фестивале CinemaCon Awards в Лас-Вегасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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