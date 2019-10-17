Друг познаётся в беде, а муж - в декрете

Может, правы женщины, которые, выходя замуж, разрывают отношения с подругами? Ну их, завистниц этих. Только палки вставляют в колесо семейного счастья.

«Поругалась с подругой. Мы дружим со школы, я ее родителей, бабушек и дедушек знаю: нормальная семья. Все друг друга любят, не скандалят, не психи.

И вот она вышла замуж. Парень нормальный, на пять лет старше. Ничто не предвещало. Она забеременела, ушла в декрет, муж Ваня (назовём его так) остался один финансовым источником. Но на доход это не особо повлияло, у неё зарплата была маленькая, где-то тысяч двадцать. Она решила, что пока займётся ребенком, потому что лучше родить сейчас, пока есть здоровье и молодость.

Ваня вроде как поддержал, хотя не нравилось ему, что, типа, рано (ей 27). Говорил, что многие женщины рожают после тридцати, есть технология эко. Но подруга убедила его, сохранила ребёнка.

И вот она рожает, муж ругается на работе и переходит в другую фирму с меньшей зарплатой. Так что денег она не видит толком, он даёт по тысяче раз в два дня, и то не регулярно. Запас памперсов-одежды-игрушек есть: родственники надаривают, ну а ей как будто и не надо ничего. В последнее время (ребёнку скоро два) муж начал ей намекать, что нужно выйти на работу, ему тяжело одному «тащить». Что «тащить»? По три тысячи в неделю выдавать? Ребёнком занимается только по желанию в выходные. А может и к родителям уехать, дома бардак, видите ли.

Подруга замоталась уже, нарушения сна, лишний вес. Сама мне говорит: устала. Видимся редко, только на детской площадке и по телефону. Ну и часто обсуждаем ее мужа. Я считаю, что Ваня - козел, с которым надо разговаривать жестко и ставить условия. А подруга видит причину в себе: вот сейчас отдам ребёнка в ясли, начну подрабатывать, и жизнь наладится. Я вечера не выдержала, высказал ей все. На что получила: у меня семья, а ты завидуешь, нам надо вообще поменьше общаться, у меня теперь другая жизнь. Я встала и ушла. Теперь на душе хреново, хочется позвонить. А что я скажу? Не извиняться же. Но получилось глупо как-то. Неужели дружба почти 15 лет развалится из-за такой ерунды?

Ева, 28 лет».

Ева, я недавно шла по улице, передо мной шёл мужчина и курил. А потом спокойно бросил окурок на землю, даже не поискав глазами урну. Ни фига себе.

Я стала наблюдать за всеми, кто курит на улице. Женщины тотально пользовались мусорками. Но шесть из десяти мужчин - даже не подумали.

Испугавшись, что на больших числах статистика окажется ещё хуже, я прекратила исследование.

Однако взгляд сам продолжает цепляться за всякое интересное. Мы давно наблюдаем картину: когда в вагон метро входит дитя или старушка, сидящая мужская публика резко впадает в «кому», чтобы не уступать место.

Так вот теперь технология усовершенствовалась. Двое мужчин занимают три сиденья, раскорячив коленки, а над ними стоят женщины – на каблуках, с сумками, немолодые… По фигу.

Я подобную мизансцену называю «Раскоряка восьмидесятого уровня». Недавно даже одну такую сфотографировала. Погуглите мой «Фейсбук».

Но почему наши мужчины такие… странные? Мы уже сто раз писали: с детства им приходится подавлять свои чувства. Нежность, любовь, жалость, обиду, зависть, огорчение и так далее. Единственное переживание, за которое тебя не заклеймят слабаком – гнев. «Сюсюкать» нельзя, а орать, драться и кидаться табуретками – в рамках уголовного кодекса – иногда можно. Грубо говоря, лучше прослыть свиньей, чем слабаком. Причем психика человека – это система сообщающихся сосудов. Если мир не признает мои эмоции, я не буду признавать эмоции вообще – ничьи. Подумаешь, кому-то плохо! А мне плевать.

Возвращаясь к вашей подруге, Ева, хочу сказать: ну, она нашла своего мужчину, которому на нее плевать. Придется ей с ним теперь разбираться. Может, он с возрастом улучшится. Иногда так бывает.

А вы все-таки ей позвоните. Дружба 15 лет – не картошка, не выкинешь в окошко.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими выводами. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

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